DOUBLE COAST I最快本周開價 料涵蓋低座單位｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」於上周四(17日)公布售樓說明書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，收到新增約1,000客人查詢，當中用家及投資客比例為七比三，有約三分之一對低座單位感到興趣。他透露，預計最快本周內公布項目首張價單，單位定價參考同區新盤售價，有望涵蓋低座單位。

黃光耀指，項目低座單位僅設23伙，全數向海，可謂市場上極為罕有。隨着減息、《施政報告》利好樓市，更提及全力推動提早3年落成「啟德智慧綠色集體運輸系統」，令準買家入市意欲大增。他續指，項目將於明日(21日)開放示範單位予傳媒參觀，設有一房、兩房及三房示範單位，當中包括連裝修兩房及全盤面積最大的627方呎三房，預計本周末正式對外開放。