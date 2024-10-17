DOUBLE COAST I樓書出爐！提供361伙 開放式面積265呎起｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(17日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業資訊銷售網，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。

據樓書顯示，由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，第3座標準單位樓層每層設11伙及3部升降機，第5座1至5樓(不設4樓)每層設5伙，6樓設3伙，均配備2部升降機。