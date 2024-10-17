DOUBLE COAST I樓書出爐！提供361伙 開放式面積265呎起｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(17日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業資訊銷售網，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成。
據樓書顯示，由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，第3座標準單位樓層每層設11伙及3部升降機，第5座1至5樓(不設4樓)每層設5伙，6樓設3伙，均配備2部升降機。
戶型分布方面，「DOUBLE COAST I」標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，兩房實用面積由419至480方呎；一房實用面積由304至335方呎；開放式實用面積265方呎，三房實用面積為627方呎。項目提供連平台或連天台特色戶，實用面積介乎267至609方呎；另設四房雙套連工作間及洗手間天際特色戶，實用面積由1,260至1,275方呎。
至於全盤面積最細單位包括第3座1至38樓G室，開放式間隔，實用面積265方呎；全盤面積最大單位為3座39樓A室，四房間隔，實用面積1,275方呎，連264方呎平台和402方呎天台。項目停車場位於地庫層，合共提供161個住宅停車位。