DOUBLE COAST I獲西餅客大手連掃10伙 即日加推折實價最平569.8萬｜啟德新盤

啟德現樓銷情熾熱，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST I」今日(11日)連環促成16宗成交，套現逾1.2億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，當中更有1組實力買家看好區內黃金潛力，欣賞項目的優越質素，大手購入10伙，涉資逾6,618萬元；包括5伙一房(開廚)及5伙兩房(開廚)，全數前迎空中花園及維港，成交價由551.7萬至768.6萬元，成交呎價由17,241元至17,809元。

除大手買家外，項目今日亦連錄6宗成交，包括2伙一房(開廚)、1伙兩房(開廚)及3伙三房一套(開廚)，成交價由564.2萬至1,362.5萬元，成交呎價介乎17,414元至21,730元。當中部分買家均有參與早前項目現樓的一連串參觀及體驗活動，受項目的優越質素及臨海會所園林氛圍吸引，故隨即入市。