DOUBLE COAST I示範單位｜兩房及三房現樓亮相！擁Inner Harbour及海濱長廊雙景｜多圖有片

DOUBLE COAST I示範單位｜兩房及三房現樓亮相！設計悉尼海灣為靈感｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」最新開放2個現樓連裝修示範單位，單位為第3座28樓A室，實用面積440方呎，兩房間隔；以及第3座28樓B室，實用面積627方呎，三房間隔。 設計以 悉尼海灣為靈感 第3座28樓A室，兩房開放式廚房間隔，實用面積440方呎，位於大單邊，坐擁Inner Harbour及海濱長廊景致。室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造時尚舒適感，呈現悉尼時尚都市魅力。客廳飯廳間隔方正實用，「全寬度」三合一露台將開揚景觀引入室內，露台空間寬敞，輕鬆打造戶外休閒體驗。 開放式廚房將爐具、雪櫃及洗衣機集中，令日常烹飪及洗滌工作更得心應手，配備德國著名品牌Miele雙頭電磁爐、氣體煮食爐、蒸焗爐及抽油煙機，廚櫃內設抽拉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。浴室牆身及檯面分別選用天然大理石材及石才鋪砌，盡顯奢華。浴室櫃檯面石則選用天然石材鋪砌，盡顯優雅格調。主人睡房間隔方正實用，空間偌大，足夠空間放置衣櫃及梳妝枱。睡房配備線條簡約造型家具，配搭特色花紋牆紙，時尚典雅。 ⇊ DOUBLE COAST I 示範單位｜第 3 座 28 樓 A 室 ⇊

三房以白色為主調 第3座28樓B室，三房一套開放式廚房間隔，實用面積627方呎，屬期數內最大標準單位，家庭客換樓之選。單位位於大單邊，客廳與各睡房同向，均擁Inner Harbour及海濱長廊景致，客、飯廳深廣闊長，間隔分明，可輕鬆擺放傢俬，單位以現代優雅為設計概念，選用柔和色系，讓住戶置身悉尼的沿岸環境，感受陽光明媚的休閒生活。 客廳區域以白色為主調，擺放一張三人布藝沙發，搭配同色系茶几及電視櫃。主人套房空間偌大，放置雙人床後仍可三邊落床，廣角大窗引景入室，望向大都市的天際線，體現都市核心地段。床邊擺放衣櫃及化妝台，充足收納空間同時為女主人打造專屬的梳化空間。主人套房浴室採用明廁設計，配置長方形大浴缸，讓住戶享受奢華的淋浴體驗 另一間睡房擺放單人床後仍空間感十足，擺放木製開放式層架提供方便收納，玻璃幕牆將Inner Harbour景致引入室內，讓人感到輕鬆愜意。書房可欣賞窗外景色，營造寫意的工作環境。浴室採用大理石紋理的牆面與洗手檯面，更顯典雅氛圍，雙鏡櫃提供足夠的儲物空間，同時讓空間更寬敞明亮。 ⇊ DOUBLE COAST I 示範單位｜第 3 座 28 樓 B 室 ⇊

項目擁逾7.9萬呎臨海會所及園林 「DOUBLE COAST I」設有臨海會所「CLUB SYDNEY」，連同園林共逾7.9萬方呎，規模龐大。會所由國際級設計團隊G.A Group精心打造的，注入悉尼地標海濱Circular Quay的璀璨都會生活元素，與項目的龐大園林空間互相呼應。園林空間佔地逾4.3萬方呎，設5大主題區域，分別為綠茵庭園、細塑童樂、戶外燒烤園、園遊雅座及芳草園。 會所設有區內罕有約50米戶外臨海泳池，盡享九龍灣畔Inner Harbour景致；另有約20米室內恆溫泳池，獨特天幕設計引入自然日光，更提供流行的水中健身FloatFit HIIT設備。此外，位於會所1樓全層、逾8,400方呎的Wellness Centre，有24小時健身室，Yoga Studio以全玻璃幕牆設計，與室外翠綠融為一體。另特設蒸氣桑拿室、酒店級尊貴私人SPA空間，備有尊貴按摩池。 會所擁有私人盛宴廳，設三大主題空間，備偌大宴會餐桌、吧枱及休閒雅座。另外，亦打造Emerald City多功能宴會廳，設Sydneysiders及Harboursiders兩個獨立宴會廳，以落地玻璃盡覽翠綠園林與水景，更可按需要打通，用途靈活多變。