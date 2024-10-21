DOUBLE COAST I示範單位｜440呎連裝修兩房 大地色系營造悉尼海岸風｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括連裝修兩房1個，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324至627方呎，預料最快於本周末開放予公眾參觀。

當中第3座28樓A室，連裝修兩房示範單位，實用面積440方呎，屬於新婚夫婦及年輕家庭首選。單位位於大單邊，坐擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造時尚舒適感，呈現悉尼時尚都市魅力；開放式廚房空間寬敞，爐具、雪櫃及洗衣機集中，日常烹飪及洗滌工作更得心應手，廚櫃內設抽拉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。