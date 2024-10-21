DOUBLE COAST I示範單位｜440呎連裝修兩房 大地色系營造悉尼海岸風｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括連裝修兩房1個，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324至627方呎，預料最快於本周末開放予公眾參觀。
當中第3座28樓A室，連裝修兩房示範單位，實用面積440方呎，屬於新婚夫婦及年輕家庭首選。單位位於大單邊，坐擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造時尚舒適感，呈現悉尼時尚都市魅力；開放式廚房空間寬敞，爐具、雪櫃及洗衣機集中，日常烹飪及洗滌工作更得心應手，廚櫃內設抽拉式置物籃，食材、用具收納更靈活就手。
⇊DOUBLE COAST I第3座28樓A室｜連裝修兩房⇊
單位採「全寬度」三合一露台，令空間更實用，輕鬆打造户外休閒體驗。浴室牆身及檯面分別選用天然大理石材及石才鋪砌，盡顯奢華；主人睡房間隔方正實用，空間偌大，足夠空間放置衣櫃及梳妝枱；睡房配備線條簡約造型家具，配搭特色花紋牆紙。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。