DOUBLE COAST I示範單位｜627呎三房及324呎一房亮相 開廚設長L型工作枱｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括連裝修兩房1個，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324至627方呎，預料最快於本周末開放予公眾參觀。

三房大單邊享海景

當中第3座28樓B室，無改動三房示範單位，實用面積627方呎，屬期數內最大標準單位，屬家庭客換樓之選。單位位於大單邊，客廳與各睡房同向，均擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。客、飯廳深廣闊長，間隔分明，可輕鬆擺放傢俬，玻璃趟門連接精心打造的「全寬度」三合一露台，與客廳寬度看齊，景觀更開揚。

另外，開放式廚房設特長L型工作枱面，備餐空間充足，項目全數單位選用國際高級品牌Miele 煮食爐具，更升級配備Miele蒸焗爐。此單位的開放式廚房可以明火煮食，適合喜歡下廚的住戶。至於主人睡房空間偌大，放置雙人床後可三邊落床，亦貼心預留衣櫃空間，主人浴室採明廁設計，大大提升採光度及通風。