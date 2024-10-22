DOUBLE COAST I示範單位｜627呎三房及324呎一房亮相 開廚設長L型工作枱｜多圖有片

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括連裝修兩房1個，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324至627方呎，預料最快於本周末開放予公眾參觀。
三房大單邊享海景
當中第3座28樓B室，無改動三房示範單位，實用面積627方呎，屬期數內最大標準單位，屬家庭客換樓之選。單位位於大單邊，客廳與各睡房同向，均擁九龍灣畔Inner Harbour及海濱長廊景致。客、飯廳深廣闊長，間隔分明，可輕鬆擺放傢俬，玻璃趟門連接精心打造的「全寬度」三合一露台，與客廳寬度看齊，景觀更開揚。
另外，開放式廚房設特長L型工作枱面，備餐空間充足，項目全數單位選用國際高級品牌Miele 煮食爐具，更升級配備Miele蒸焗爐。此單位的開放式廚房可以明火煮食，適合喜歡下廚的住戶。至於主人睡房空間偌大，放置雙人床後可三邊落床，亦貼心預留衣櫃空間，主人浴室採明廁設計，大大提升採光度及通風。
⇊DOUBLE COAST I示範單位｜第3座28樓B室⇊
一房浴室經由睡房抵達
另外，第3座28樓H室，無改動一房示範單位，實用面積324方呎，適合於核心商業區工作的年輕才俊。單位坐擁啟德空中花園景觀，大門配備SAMSUNG智能門鎖，備有指紋、手機程式WIFI 配對、密碼、門卡及鎖匙5種模式，一步輕鬆開鎖。開放式廚房設特長L型工作枱面，充足盡用每寸空間，設有國際高級品牌Miele雙頭電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機。而且一房單位都備有Miele蒸焗爐，突顯尊貴生活品味。睡房偌大寬闊，空間靈活實用。浴室需經由睡房抵達，特別預設全身鏡，輕鬆打造每日造型。
⇊DOUBLE COAST I示範單位｜第3座28樓H室⇊
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。