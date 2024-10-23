DOUBLE COAST I開價｜中原李玉祥：極具競爭力 較同區現樓貨尾最少折讓一成｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(23日)公布首張價單，涉及78伙，提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬元起，折實呎價由15,943元起，折實平均呎價17,899元。
中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，訂價極具競爭力，與同區一手現樓貨尾最少有10%折讓。啟德區連續4個月租務成交逾百宗，經過暑假旺季，本月租務成交量雖略有放慢，但呎租不減，每呎租金普遍50至60元不等，少部份高逾70元，回報可逾3厘。「DOUBLE COAST I」已屆現樓，可即買即住，加上戶型多元，涵蓋開放式至三房，全方位滿足用家及投資者的需求。
代理資料顯示，啟德跑道區現樓一手貨尾，例如Miami Quay最新呎價報24,280元，澐璟報27,600元，「DOUBLE COAST I」首張價單折實平均呎價17,899元分別低其約26%或35%。
本月一手交投料錄3000宗 創7月新高
減息效應下，買家置業信心明顯轉強，交投持續加快，減息至今1個多月，全港一手成交錄逾2,500宗，啟德區佔約950宗，佔全港38%，稱冠全港分區，成買家置業首選地段。啟德區本月至今亦暫錄逾900宗一手交投，創區內單月一手成交新高，買家用行動為啟德後市投下信心一票，相信下月市場焦點仍然是啟德新區，料「DOUBLE COAST I」可延續啟德物業的認購熱潮。本月一手成交暢旺，至今暫錄逾2,100宗，即平均每日有近過百宗成交，料全月可錄3,000宗，創7個月新高。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。