DOUBLE COAST I開價｜中原李玉祥：極具競爭力 較同區現樓貨尾最少折讓一成｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(23日)公布首張價單，涉及78伙，提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬元起，折實呎價由15,943元起，折實平均呎價17,899元。

中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，訂價極具競爭力，與同區一手現樓貨尾最少有10%折讓。啟德區連續4個月租務成交逾百宗，經過暑假旺季，本月租務成交量雖略有放慢，但呎租不減，每呎租金普遍50至60元不等，少部份高逾70元，回報可逾3厘。「DOUBLE COAST I」已屆現樓，可即買即住，加上戶型多元，涵蓋開放式至三房，全方位滿足用家及投資者的需求。