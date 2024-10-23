DOUBLE COAST I開價｜首推78伙 入場價422萬起 梁志堅：定價屬區內保守｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(23日)公布首張價單，涉及78伙，提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬元起，折實呎價由15,943元起，折實平均呎價17,899元。
會德豐地產主席梁志堅表示，樓市整體氛圍來說止跌回升，回升多久仍需觀望，直指現在是最抵買時間，對比區內已推新盤來說定價屬保守，將來加推一定會加價。
對於新一份《施政報告》放寬按揭等措施，梁志堅認為，影響還需要看將來樓市交投，整體世界經濟未完全復甦，特別睇好香港，相信樓價至今年底至少回升5%。另外，啟德綠色交通運輸系統預計提早3年開放啟用，對啟德跑道區屬好消息。
「DOUBLE COAST I」首張價單涵蓋第3座及第5座單位，包括9伙開放式，20伙一房，45伙兩房及4伙三房，實用面積介乎265至627方呎。價單定價由480.1萬至1,438.7萬元，呎價介乎18,117元至23,082元。以最高折扣12%計算，單位折實售價由422.5萬至1,266.1萬元，折實呎價介乎15,943元至20,315元。以定價計，該批單位市值超過6.3億元。
周六對外開放示位 同步收票
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首批提供小戶型適合小家庭，首置客及投資客，將於短期內公布首輪銷售安排，今晚安排VIP人士優先參觀示範單位，周六正式開放予公眾人士參觀，並同步展開收票。項目至今錄得超過3,000個查詢，用家及投資者佔比約七成和三成。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，首批最低售價及呎價單位為第3座1樓G室，實用面積265方呎，開放式間隔，折實價422.5萬元，折實呎價15,943元。
「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。