DOUBLE COAST I開價｜首推78伙 入場價422萬起 梁志堅：定價屬區內保守｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」今日(23日)公布首張價單，涉及78伙，提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬元起，折實呎價由15,943元起。(蘇文傑攝)

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(23日)公布首張價單，涉及78伙，提供3種付款計劃，最高折扣達12%，單位折實售價由422.5萬元起，折實呎價由15,943元起，折實平均呎價17,899元。

會德豐地產主席梁志堅表示，樓市整體氛圍來說止跌回升，回升多久仍需觀望，直指現在是最抵買時間，對比區內已推新盤來說定價屬保守，將來加推一定會加價。

對於新一份《施政報告》放寬按揭等措施，梁志堅認為，影響還需要看將來樓市交投，整體世界經濟未完全復甦，特別睇好香港，相信樓價至今年底至少回升5%。另外，啟德綠色交通運輸系統預計提早3年開放啟用，對啟德跑道區屬好消息。

「DOUBLE COAST I」首張價單涵蓋第3座及第5座單位，包括9伙開放式，20伙一房，45伙兩房及4伙三房，實用面積介乎265至627方呎。價單定價由480.1萬至1,438.7萬元，呎價介乎18,117元至23,082元。以最高折扣12%計算，單位折實售價由422.5萬至1,266.1萬元，折實呎價介乎15,943元至20,315元。以定價計，該批單位市值超過6.3億元。