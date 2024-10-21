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地產
2024-10-21 17:04:24

DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，部署本周末開放予公眾參觀。(陳奕釗攝)

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發展商推盤步伐積極，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(21)率先開放3個示範單位予傳媒參觀，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於48小時內公布首張價單，涉及全盤361伙約兩成、即不少於73伙，有望今月底至下月初發售。

示範單位周末對外開放

他指出，項目首張價單涵蓋海景及內園景，以及低座單位，價錢參考同區推售項目，集團區內有3項目在售，包括合作項目「MIAMI QUAY I」擁Inner Harbour景致單位呎價介乎2.3萬至2.4萬；享空中花園景觀單位呎價介乎1.9萬至2萬元。

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DOUBLE COAST I」設有3個示範單位，包括1個連裝修兩房，以及交樓標準無改動的一房及三房單位各1個，實用面積介乎324627方呎，部署本周末開放予公眾參觀。

DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤 DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤

春園街及山頂種植道1號項目有望下月推出

黃光耀稱，新盤市場由10月初迄今錄得超過2,000宗成交，較9月錄逾700宗成交增幅顯著，相信市場正消化《施政報告》等利好消息，加上二手市場過去周末成交理想，給市場全面信心，樓價見穩。另外他透露，集團旗下灣仔春園街項目及山頂豪宅種植道1號項目，有望下月中美國議息後部署推售。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤

灣仔春園街項目有望下月中美國議息後部署推售。(資料圖片)

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