DOUBLE COAST I預告48小時內開價 首批不少於73伙｜啟德新盤

發展商推盤步伐積極，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」今日(21日)率先開放3個示範單位予傳媒參觀，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目將於48小時內公布首張價單，涉及全盤361伙約兩成、即不少於73伙，有望今月底至下月初發售。

示範單位周末對外開放

他指出，項目首張價單涵蓋海景及內園景，以及低座單位，價錢參考同區推售項目，集團區內有3項目在售，包括合作項目「MIAMI QUAY I」擁Inner Harbour景致單位呎價介乎2.3萬至2.4萬；享空中花園景觀單位呎價介乎1.9萬至2萬元。