DOUBLE COAST I 最快下周開價 面積265呎起 主打兩房

發展商在《施政報告》後加快樓盤推售步伐，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」昨公布售樓說明書，提供361伙，實用面積265方呎起，兩房佔逾五成，最快下周公布首張價單，爭取月內開售。
據樓書顯示，「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，單位實用面積265至1,275方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔189伙最多，實用面積419至480方呎；一房涉101伙，開放式及三房各設33伙及27伙。另設2伙四房雙套連工作間及洗手間天際特色單位，實用面積1,260至1,275方呎；以及9伙連平台或連天台特色單位。
減息後啟德錄650宗一手成交
全盤面積最細單位包括第3座1至38樓G室開放式戶，實用面積265方呎；面積最大單位為3座39樓A室四房，實用面積1,275方呎，連264方呎平台和402方呎天台。項目提供159個住宅停車位，平均每2.3戶獲一個泊車位。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，減息後啟德一手成交錄650宗，稱冠全港分區，加上《施政報告》公布後利好後市走勢，故決定加快項目推售。
天璽．天開售不足兩周已標售43伙
今年新盤票王、新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」昨招標售出12伙，開售不足兩周已標售43伙。據悉，最新標售全為標準單位，成交價由1,869.2萬至8,305.2萬元，成交呎價由21,888至41,672元；其中成交價及呎價最高單位同為第3座Peak Tower 47樓A室，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993方呎。
澐璟現「一客兩食」涉資逾1.58億
華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的啟德「澐璟」單日連沽3伙，套現逾2.34億元。當中有買家斥逾1.58億元連購1座全層2伙平台特色戶，包括該座「樓皇」2樓A室及B室，均為四房兩套連私人電梯大堂及私人平台間隔，可享維港景。A室實用面積1,985方呎，以8,658.05萬元沽出，呎價逾43,617元。B室實用面積1,797方呎，以7,178.25萬元售出，呎價近39,946元。