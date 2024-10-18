DOUBLE COAST I 最快下周開價 面積265呎起 主打兩房

發展商在《施政報告》後加快樓盤推售步伐，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」昨公布售樓說明書，提供361伙，實用面積265方呎起，兩房佔逾五成，最快下周公布首張價單，爭取月內開售。

據樓書顯示，「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，單位實用面積265至1,275方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔189伙最多，實用面積419至480方呎；一房涉101伙，開放式及三房各設33伙及27伙。另設2伙四房雙套連工作間及洗手間天際特色單位，實用面積1,260至1,275方呎；以及9伙連平台或連天台特色單位。