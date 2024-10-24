DOUBLE COAST I 錄逾2000名VIP人士參觀示範單位 周六對外開放｜啟德新盤

由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」昨日(23日)公布首張價單共78伙，並隨即開放展覽廳及示範單位予VIP優先參觀，錄逾2,000人次到場參加。會德豐地產常務董事黃光耀表示，參觀人士中逾35%來自九龍區，尤其九龍東居住或工作人士，27%來自港島，其餘來自新界及其他地區。

他續指，大部客人對一房及兩房有興趣，用家及投資客比例7比3，且當中超過三成客人對低座單位非常有興趣。Club Wheelock、恒地會及新世界會的會員均十分踴躍參加，一同品嚐悉尼 WINE&DINE美酒海鮮，更有新一代潛力唱作歌手Yoona的Mini Concert，以及精彩體驗及打卡位。