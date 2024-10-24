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2024-10-24 17:14:09

DOUBLE COAST I 錄逾2000名VIP人士參觀示範單位 周六對外開放｜啟德新盤

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DOUBLE COAST I 錄逾2000名VIP參觀示範單位 周六開始收票｜啟德新盤

DOUBLE COAST I 錄逾2000名VIP參觀示範單位 周六開始收票｜啟德新盤

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由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」昨日(23)公布首張價單共78，並隨即開放展覽廳及示範單位予VIP優先參觀，錄逾2,000人次到場參加。會德豐地產常務董事黃光耀表示，參觀人士中逾35%來自九龍區，尤其九龍東居住或工作人士，27%來自港島，其餘來自新界及其他地區。

他續指，大部客人對房及房有興趣，用家及投資客比例73，且當中超過成客人對低座單位非常有興趣。Club Wheelock、恒地會及新世界會的會員均十分踴躍參加，一同品嚐悉尼 WINE&DINE美酒海鮮，更有新一代潛力唱作歌手YoonaMini Concert，以及精彩體驗及打卡位。

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展銷廳舉辦系列萬聖節活動

昨晚，黃光耀化身Captain Ricky介紹DOUBLE COAST「置業入飛」路線現場，介紹項目的悉尼璀璨都會生活主題及逾7.9萬呎臨海會所及園林，包括約50米室外臨海泳池、約20米天幕恆溫泳池、縈繞悉尼皇家植物園綠意逾4.3萬方呎園林、全層逾8,400方呎Wellness Centre、酒店級水療及宴會廳等尊貴會所設施，來賓爭相與Captain Ricky拍照留念，整個活動洋溢著歡樂氣氛。

項目將於本周六(26)正式開放示範單位予公眾人士參觀，並接受認購登記。本周末一連兩日將舉辦「悉尼品味 x Halloween驚喜派對」，設多個悉尼之旅打卡位，更提供機長及空中服務員造型服裝。此外，一系列精彩活動包括「悉尼Flat White文化體驗」，帶來澳洲Signature咖啡Flat White，參觀人士可以盡情感受絲滑順暢的咖啡口味；「神奇魔術表演」，帶來驚奇的視覺盛宴；以及「嘩鬼 Trick-or-Treat」及「可愛怪誕彩繪」，讓大家參觀展銷廳及示範單位的同時，體驗充滿Halloween氣氛的悉尼之旅。

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「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

即睇啟德DOUBLE COAST第1期最新資訊 (House730)

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