DOUBLE COAST III公布樓書 提供525伙 面積249至1373呎｜啟德新盤

黃光耀(中)表示，「DOUBLE COAST III」有望短期內公布首張價單。

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」今日(21日)突擊上載售樓說明書，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶；當中首推三房一套連儲物房戶型，有望短期內公布首張價單。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，受惠再度減息，樓市、股市活躍、中九龍幹線更預計於12月份通車、「啟德智慧綠色運輸」亦展開招標，加速落成，加上體育園盛事連連，刺激集團旗下「DOUBLE COAST I」銷情升溫，其罕有低座單位早前掀起搶購熱潮，短時間內全數沽清，近日高座單位亦成交連連。有見客人非常期待更多優質單位，故今天推出全新一期「DOUBLE COAST III」，當中首度推出整個項目獨有的三房一套連儲物房(梗廚)珍罕戶型，僅設32伙。

黃光耀指，三房一套連儲物房(梗廚)為整個項目獨有兼實用面積最大的標準戶型，屬第1A座B室，位處大單邊，坐擁全盤最開揚廣闊之九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景，同時前迎約50米臨海泳池及翠綠園林。所有睡房與客廳同向，同享Inner Harbour海景。獨立梗廚設計，配備MIELE煮食爐具與電器，昇華生活品味，尊設儲物房，提供更多收納空間，更可作書房、遊樂室等其他用途，靈活多變。 另外，全新高座住宅(第1A、1B座)，一面單位擁覽更廣闊九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景與泳池園林盛綠景致；另一面單位亦享部分維港海景。

