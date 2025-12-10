DOUBLE COAST III周日開賣53伙 入場價419萬｜啟德新盤

銷售安排第1號包括8伙開放式單位、12伙一房（開放式廚房）單位、19伙兩房（開放式廚房）單位、2伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位、2伙三房一套（開放式廚房）單位及10伙「樓王」三房一套+儲物房（梗廚）單位，實用面積由249至696方呎，折實售價由419.1萬至1,557.9萬元，折實呎價由 16,660至22,384元。

入場單位為第1B座8樓G單位，開放式戶型，實用面積249方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價419.1萬元，折實呎價16,831元。最低呎價單位為第1A座10樓F單位，2房（開放式廚房）戶型，實用面積430方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價716.4萬元，折實呎價16,660元。

銷售共分3組(A1、A2及B組)銷售， A1組買家可購最少2伙，最多可購8伙，但不可揀選多於2伙兩房(開放式廚房)或開放式單位；A2組買家可購1伙三房單位；B組買家可購最少1伙單位。