DOUBLE COAST III周日開賣53伙 入場價419萬｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」，公布最新銷售安排，將於周日(14日)推出53伙發售，並於周六(13日)下午6時截收購樓意向登記。
銷售安排第1號包括8伙開放式單位、12伙一房（開放式廚房）單位、19伙兩房（開放式廚房）單位、2伙兩房+儲物房（開放式廚房）單位、2伙三房一套（開放式廚房）單位及10伙「樓王」三房一套+儲物房（梗廚）單位，實用面積由249至696方呎，折實售價由419.1萬至1,557.9萬元，折實呎價由 16,660至22,384元。
入場單位為第1B座8樓G單位，開放式戶型，實用面積249方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價419.1萬元，折實呎價16,831元。最低呎價單位為第1A座10樓F單位，2房（開放式廚房）戶型，實用面積430方呎，扣除價單上各項折扣優惠後，折實售價716.4萬元，折實呎價16,660元。
銷售共分3組(A1、A2及B組)銷售， A1組買家可購最少2伙，最多可購8伙，但不可揀選多於2伙兩房(開放式廚房)或開放式單位；A2組買家可購1伙三房單位；B組買家可購最少1伙單位。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。