DOUBLE COAST III示範單位｜696呎三房套 標準分層戶最大 廳房同向享海景 (多圖有片)｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」開放兩個全新示範單位，其中附裝修設計的三房一套加儲物房(梗廚)單位，為第1A座28樓B室，實用面積696方呎。此戶型為整個項目獨有，僅提供32伙，並為全盤面積最大的標準戶，可說是項目中「樓王」，為年輕家庭、換樓客的首選。
設計靈感取自悉尼悠然寫意海岸生活
單位室內設計靈感取自悉尼悠然寫意的海岸生活，以典雅柔和的米白色為主調，配以豐富色彩層次與金屬藝術點綴，營造悉尼都市魅力生活品味。客飯廳深廣闊長，長約近5.4米，闊2.7米。所有睡房與客廳同向，單位位處大單邊，坐向東南，享最開揚廣闊的九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景，同時前迎50米臨海泳池及翠綠園林。
⇊「DOUBLE COAST III」1A座28樓B室⇊
主人睡房間隔方正寬敞，放置雙人床後、衣櫃及床頭几等大型家具後仍然空間感十足。設計師將其中一間睡房改造為書房。單位設儲物室，提供更多收納空間，可作衣帽間、寵物房等用途。
梗廚設特長L形工作枱面，標準單位全數選用Miele煮食爐具，包括炒鑊氣體煮食爐、雙頭氣體煮食爐、微波爐，更尊設Miele蒸焗爐，同區罕有；更設有窗戶，烹飪時空氣更流通。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。