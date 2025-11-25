DOUBLE COAST III示範單位｜696呎三房套 標準分層戶最大 廳房同向享海景 (多圖有片)｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」開放兩個全新示範單位，其中附裝修設計的三房一套加儲物房(梗廚)單位，為第1A座28樓B室，實用面積696方呎。此戶型為整個項目獨有，僅提供32伙，並為全盤面積最大的標準戶，可說是項目中「樓王」，為年輕家庭、換樓客的首選。

設計靈感取自悉尼悠然寫意海岸生活

單位室內設計靈感取自悉尼悠然寫意的海岸生活，以典雅柔和的米白色為主調，配以豐富色彩層次與金屬藝術點綴，營造悉尼都市魅力生活品味。客飯廳深廣闊長，長約近5.4米，闊2.7米。所有睡房與客廳同向，單位位處大單邊，坐向東南，享最開揚廣闊的九龍灣畔Inner Harbour遊艇海景，同時前迎50米臨海泳池及翠綠園林。