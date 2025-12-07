DOUBLE COAST III開價｜首推105伙 折實價419萬起 涵蓋樓王戶型｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」昨日（6日）突擊公布首張價單，涉及105 伙，當中包括整個項目獨有的「樓王」3房1套連儲物房(梗廚)戶型。提供最高12%折扣優惠，折實售價由419.1萬元起，折實呎價由16,660元起，折實平均呎價約19,399元，較同系列第1期「DOUBLE COAST I」於去年10月首批折實平均呎價17,899元，高約8.4%。
最快本周公布銷售安排
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目享臨海現樓優勢，而隨著中九龍幹線將於年底通車、「啟德智慧綠色集體運輸系統」正式招標，加快落成，區內交通網絡大幅提升。全新一期「DOUBLE COAST III」自上載售樓說明書及開放全新示範單位後，市場反應十分踴躍。為回應熾熱訴求，項目乘勢推出首張價單，首次推出全項目獨有的「樓王」三房一套連儲物房（梗廚)戶型，推出22 伙，享開揚九龍灣 Inner Harbour遊艇海景。項目最快本周內公布銷售安排，勢將吸引年輕家庭、換樓客、專業人士及投資者的追捧。
入場單位為249呎開放式戶
黃光耀指，「DOUBLE COAST III」首張價單單位分別位於第1A座及第1B座，涵蓋8伙開放式、42伙一房（開放式廚房）、19伙兩房 (開放式廚房)、12伙兩房加儲物房（開放式廚房）、2伙三房（開放式廚房），以及22伙三房一套加儲物房（梗廚）單位，實用面積介乎249至696方呎。
今批單位扣除最高12%折扣優惠後，折實售價由419.1萬至1,589.3萬元，折實呎價介乎16,660元至22,835元。
入場單位為第1B座8樓G室，開放式間隔，實用面積249方呎，折實售價419.1萬元，折實呎價16,831元。至於最低呎價單位為第1A座10樓F室，兩房 (開放式廚房) 間隔，實用面積430方呎，折實售價716.4萬元，折實呎價16,660元。
中原陳永傑：入場價屬區內一年內首批最平
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，「DOUBLE COAST III」入場費由419.1萬元起，屬一年內啟德項目首批價單入場費最低，在樓價見底回升的市況下，發展商仍保持克制開價，相信將吸引上車客入市。他續稱，現時啟德呎租普遍逾50元，租金回報逾三厘，相信該盤亦可吸引投資者進駐。啟德區為近日市場聚焦區域，亦是普通話拼音買家最追捧的新盤區域，料「DOUBLE COAST III」以克制價開售，銷情將相當理想。
陳永傑表示，12月份一手暫錄約160宗，市場普遍預料，本周美國將再度減息，將加速買家入市決定，多個一手項目正準備趕及新年前推售，料本月一手成交可達1,500宗。
「DOUBLE COAST III」設2座住宅大樓，第1A及1B座(高座)組成，提供525伙，單位實用面積介乎249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套加儲物房間隔，更設天際特色戶及平台特色戶。