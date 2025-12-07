DOUBLE COAST III開價｜首推105伙 折實價419萬起 涵蓋樓王戶型｜啟德新盤

會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展、位於啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓新盤「DOUBLE COAST III」昨日（6日）突擊公布首張價單，涉及105 伙，當中包括整個項目獨有的「樓王」3房1套連儲物房(梗廚)戶型。提供最高12%折扣優惠，折實售價由419.1萬元起，折實呎價由16,660元起，折實平均呎價約19,399元，較同系列第1期「DOUBLE COAST I」於去年10月首批折實平均呎價17,899元，高約8.4%。

最快本周公布銷售安排

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目享臨海現樓優勢，而隨著中九龍幹線將於年底通車、「啟德智慧綠色集體運輸系統」正式招標，加快落成，區內交通網絡大幅提升。全新一期「DOUBLE COAST III」自上載售樓說明書及開放全新示範單位後，市場反應十分踴躍。為回應熾熱訴求，項目乘勢推出首張價單，首次推出全項目獨有的「樓王」三房一套連儲物房（梗廚)戶型，推出22 伙，享開揚九龍灣 Inner Harbour遊艇海景。項目最快本周內公布銷售安排，勢將吸引年輕家庭、換樓客、專業人士及投資者的追捧。