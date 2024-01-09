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地產
2024-01-09 16:57:59

Elize Park下周開放示範單位 大機會農曆新年前開售｜旺角東新盤

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Elize Park下周開放示範單位 大機會農曆新年前開售｜旺角東新盤

「Elize Park」計劃月內上載樓書。（林俊源攝）

樂風集團發展的旺角東項目「Elize Park」今日（9日）公布最新部署，集團創辦人及主席周佩賢稱，項目將於下周開放2個示範單位予傳媒參觀，其中1個為連裝修單位，計劃月內上載樓書，最快農曆新年前開賣。

周佩賢稱，項目享有地段及交通優勢，位處旺角東核心區域，享港九雙站三線。項目定價將結合自身優勢，及參考其他優質市區盤。

周佩賢續指，中長期看好本港樓市，現時樓市漸回穩，息口望見頂，減息前投資者和用家準備入市，租務及住房剛性需求強。集團亦將持續發展優質市區項目，今年目標推出商業及住宅項目共4個。

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會所設四大主題區域

樂風集團董事梁鎮峰表示，「Elize Park」會所特設四大主題區域，佔地全層，包括健身區域「FITNESS LAB」，選用品牌健身設備；紓壓區「THE SERENITY」，配備感養身椅，應用程式音樂治療及具有針對療效的香薰；戶外燒烤區「GRILL & CHILL」，貫徹田園風情；以及「CAFFEINE ALCHEMY」區設有時尚智能咖啡機。集團是次還邀請到城市畫家趙綺婷為項目及鄰近一帶作城市寫生，畫作展示於升降機內。

Elize Park」位於旺角洗衣街181號，共提供52伙，戶型標準單位涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由約240方呎至345方呎，另提供9個連平台或頂樓連天台特色戶，實用面積約為220方呎至440方呎。預計項目關鍵日期為今年630日。

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