Elize PARK開價｜中原陳永傑：不願低價開售造成惡性循環 以質素取悅買家

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」周二(30日)公布首張價單，涉及30伙，提供最高折扣4%，單位折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Elize PARK」以市價推售反映發展商唔憂賣，強調以極高質素吸引知音客，且發展商較新，「Elize PARK」屬其頭炮項目，為打造品牌而不會平價開售，亦不願低價開售造成惡性循環，致力以項目極緻質素取悅買家。
「Elize PARK」僅提供52伙，供應罕貴，且提供市場熱捧的市區細戶型，加上樓花期極短，除吸引上車客進駐，相信亦可吸引投資收租客入市。旺角及大角咀一帶的新晉屋苑租務成交一向有價有市，平均實用呎租普遍達60元，回報有保證，料項目用家及投資者各佔一半。
本月一手成交料按月下跌逾五成
陳永傑指，本月一手成交暫錄400宗，料本月一手成交可錄500宗成交，按月下跌逾五成，加上臨近歲晚，發展商寧待農曆新年後才推出項目，現時以一手貨尾銷售為主。二手業主亦靜待新利好消息，全城憧憬新一份財政預算案有機會推出新一輪提振樓市措施，買賣雙方均靜待新變數，令樓市轉趨觀望。
「Elize PARK」位於旺角洗衣街181號，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎。項目預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約5個月。