Elize PARK開價｜中原陳永傑：不願低價開售造成惡性循環 以質素取悅買家

「Elize PARK」周二(30日)公布首張價單，涉及30伙，提供最高折扣4%，單位折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」周二(30日)公布首張價單，涉及30伙，提供最高折扣4%，單位折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Elize PARK」以市價推售反映發展商唔憂賣，強調以極高質素吸引知音客，且發展商較新，「Elize PARK」屬其頭炮項目，為打造品牌而不會平價開售，亦不願低價開售造成惡性循環，致力以項目極緻質素取悅買家。

「Elize PARK」僅提供52伙，供應罕貴，且提供市場熱捧的市區細戶型，加上樓花期極短，除吸引上車客進駐，相信亦可吸引投資收租客入市。旺角及大角咀一帶的新晉屋苑租務成交一向有價有市，平均實用呎租普遍達60元，回報有保證，料項目用家及投資者各佔一半。