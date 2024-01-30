Elize PARK開價｜首推30伙 入場一房599.82萬 折實平均呎價26688元 ｜旺角新盤

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」今日(30日)公布首張價單，涉及30伙，提供最高折扣4%，折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。

Elize PARK 開價 ｜一房佔 14 伙 兩房佔 16 伙 「Elize PARK」首張價單涉14伙一房，16伙兩房，實用面積介乎243至326方呎。單位價單定價由624.81萬至991.31萬元，呎價由25,607元至29,085元。扣除最高折扣4%後，折實售價由599.82萬至951.66萬元，折實呎價介乎24,583元至27,922元。 今批入場單位為6樓B室，實用面積244方呎，一房間隔，折實售價約599.82萬元，折實呎價約24,583元。兩房入場單位為9樓C室，實用面積326方呎，折實售價約855.75萬元，折實呎價約26,250元。