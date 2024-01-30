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地產
2024-01-30 17:51:33

Elize PARK開價｜首推30伙 入場一房599.82萬 折實平均呎價26688元 ｜旺角新盤

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Elize PARK開價｜首推30伙 入場一房599.82萬 折實平均呎價26688元｜旺角新盤

「Elize PARK」折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。(蘇文傑攝)

樂風集團旗下旺角新盤「Elize PARK」今日(30)公布首張價單，涉及30伙，提供最高折扣4%，折實售價由599.82萬元起，折實呎價由24,583元起，折實平均呎價約26,688元。

Elize PARK開價｜一房佔14 兩房佔16

Elize PARK」首張價單涉14伙一房，16伙兩房，實用面積介乎243326方呎。單位價單定價由624.81萬至991.31萬元，呎價由25,607元至29,085元。扣除最高折扣4%後，折實售價由599.82萬至951.66萬元，折實呎價介乎24,583元至27,922元。

今批入場單位為6B室，實用面積244方呎，一房間隔，折實售價約599.82萬元，折實呎價約24,583元。兩房入場單位為9C室，實用面積326方呎，折實售價約855.75萬元，折實呎價約26,250元。

Elize PARK開價｜周佩賢：「物有所值價」 不擔心銷情

集團創辦人及主席周佩賢形容首批價單一房定價為「物有所值價」，兩房定價為「區域升值王者之選價」，稱項目具備交通、位置等優勢條件，對銷售並不擔心。項目之後推出價單定價有機會平過首張，但並非減價推出，而是根據單位特點所定。

周佩賢續指，售價已包括單位定製傢俬，以及額外3年的家電保養優惠。項目上周已開放示範單位，預計周內公布銷售安排，很大機會農曆前開售。

「Elize PARK」位於旺角洗衣街181號，提供52伙，標準單位戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積由243至341方呎；另提供9伙連平台或頂樓連天台特色戶，特色單位實用面積220至438方呎。項目預計關鍵日期為今年6月30日，樓花期僅約5個月。

即睇旺角Elize Park最新資訊 (House730)

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