Elize PARK開售至今累沽27伙 兩房874萬錄破頂成交｜新盤成交

《財政預算案》全面撤辣後，一手市場交投轉趨活躍。樂風集團創辦人及主席周佩賢稱，集團旗下旺角單幢式新盤「Elize PARK」開售兩周(截至3月17日)累積沽出27伙，佔項目逾五成單位，套現近2億元，涉及11伙一房及16伙兩房。 當中由利嘉閣地產促成單位約18伙，市佔率達67%，包括一伙中高層A室，實用面積約341方呎，採兩房間隔，成交價874萬元，呎價約25,631元，創項目開售以來金額最高的成交。至於截至目前項目最高呎價為26,139元，屬中高層B室的一房單位，實用面積約243方呎。周佩賢續指，項目餘下的單位大部分均為高層戶或特色戶，預期呎價將再創新高。

區內發展計劃 料 吸引投資者入市 利嘉閣地產總裁廖偉強稱，日前市建局宣布啟動旺角洗衣街/花墟道發展計劃，擬建商住和多用途大樓等，並建議於界限街及彌敦道之間構建「城市水道」的概念，興建面積不少於約9.5萬方呎的水道公園，優化區內面貌。 他續指，加上同區洗衣街地王的初步設計藍圖，擬建高達320米的地標摩天甲級商廈及大型零售商場，預計於6年後落成，可以預期區域即將迎來大變天。上述兩項大型發展計劃對毗鄰的Elize PARK銷情能起正面作用，預期將會有更多長線投資者因看好區內大變天而加快入市。