FINNIE今開賣60伙 中原：有買家擬斥千萬買2伙自用｜鰂魚涌新盤

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(24日)公開發售60伙，早上9時45分開始A組買家登記時段，據記者現場所見，不少準買家到場等候揀樓。市場消息指，A組時段有約15伙獲認購。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本公司買家出席率達八成，相當理想，並以用家為主，佔近七成，投資者佔約三成。若以現時鰂魚涌區租金估算，租金回報可達3.5至4厘。現為A組時段，該行有一組買家打算斥資約1,000萬元買入2伙一房單位自用。

陳永傑指，市場靜待減息，大部分發展商亦未主動出擊，今日「FINNIE」搶先開售，料可「一Q清枱」。8月份暫錄300多宗一手買賣，料全月可錄約500宗，屬撤辣後新低，市況待減息落實後才趨明朗。 宏安地產執行董事程德韻稱，該盤截收逾582票，超額認購8.7倍。是次發售單位涵蓋34伙一房及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364方呎。以「120天現金付款計劃」最高折扣15%計算，折實售價由428.8萬至854.3萬元，折實呎價介乎17,502元至23,470元。入場單位為3樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價428.8萬元，折實呎價約17,502元。