FINNIE即日沽47伙 盡推最後22伙周三發售 折實最平507萬｜鰂魚涌新盤

金管局聯與3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港(2388)於上周五(23日)發表住宅按揭貸款等承諾，提升審批效率，若客戶交齊文件，目標兩星期內交代按揭審批結果，翌日(24日)即有全新盤開賣測試市場反應。由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」公開發售60伙，宏安地產執行董事程德韻表示，即日售出47伙，佔可售單位近八成，當中一房單位全數沽清，銷售成績理想，反映項目地理位置優越以及交通配套完善。當中亦有大手買家連購4伙，總成交價逾2,700萬元。

程德韻指，鑒於項目銷售成績理想，即日加推第3號價單，盡推最後22伙標準單位，包括7伙一房及15伙兩房。以「120天現金付款計劃」最高折扣15%計算，單位折實售價由507.1萬至914.3萬元，折實呎價介乎20,698元至25,118元，折實平均呎價約22,741元。入場單位為23樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價507.1萬元，折實呎價20,698元。

該盤同步上載全新銷售安排，上述新加推的22伙將於本周三(28日)以先到先得形式發售。