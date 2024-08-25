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地產
2024-08-25 16:23:25

FINNIE即日沽47伙 盡推最後22伙周三發售 折實最平507萬｜鰂魚涌新盤

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FINNIE即日沽47伙 盡推最後22伙周三發售 折實最平507萬｜鰂魚涌新盤

程德韻(中)稱，FINNIE昨日有大手買家連購4伙，總成交價逾2,700萬元。

金管局聯與3間發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港(2388)於上周五(23)發表住宅按揭貸款等承諾，提升審批效率，若客戶交齊文件，目標兩星期內交代按揭審批結果，翌日(24)即有全新盤開賣測試市場反應。由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」公開發售60伙，宏安地產執行董事程德韻表示，即日售出47伙，佔可售單位近八成，當中一房單位全數沽清，銷售成績理想，反映項目地理位置優越以及交通配套完善。當中亦有大手買家連購4伙，總成交價逾2,700萬元。

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程德韻指，鑒於項目銷售成績理想，即日加推第3號價單，盡推最後22伙標準單位，包括7伙一房及15伙兩房。以「120天現金付款計劃」最高折扣15%計算，單位折實售價由507.1萬至914.3萬元，折實呎價介乎20,698元至25,118元，折實平均呎價約22,741元。入場單位為23A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價507.1萬元，折實呎價20,698元。

該盤同步上載全新銷售安排，上述新加推的22伙將於本周三(28)以先到先得形式發售。

FINNIE即日沽47伙 盡推最後22伙周三發售 折實最平507萬｜鰂魚涌新盤 FINNIE即日沽47伙 盡推最後22伙周三發售 折實最平507萬｜鰂魚涌新盤

平台特色戶611萬成交

FINNIE」上周五以招標方式售出1伙特色單位，為2A室，一房間隔，實用面積223方呎，外接433方呎平台，以611萬元成交，呎價約27,399元。

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FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。項目示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，預計關鍵日期為2026531日。

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