FINNIE擬周內上樓書 打造綠色生活空間｜鰂魚涌新盤

位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」積極部署銷售安排，宏安地產執行董事程德韻表示，項目主打90伙中小型單位，標準單位實用面積由245至364方呎，將於本周內公布樓書。 程德韻續指，「FINNIE」積極融入可持續發展理念，通過精心設計的節能方案、綠色建築技術、減碳措施和創新科技應用，為住戶打造了一個理想的綠色生活空間。每個單位都配備了落地鋁框玻璃窗，不僅讓戶外美景盡收眼底，更大大拓展了室內視野。同時，玻璃幕牆採用高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃(IGU)，有效阻隔熱量和紫外線輻射，既提升居住舒適度，又達到節能減碳的目標。

廚房配備 De Dietrich 家電 宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖補充，「FINNIE」以全電家居概念為核心，打造出一個智能、環保且時尚的生活空間。項目的室內設計巧妙融合自然材料與中性色調，呈現出簡約而不失品味的現代美學。廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich家電，包括電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃等。單位配備蒸焗爐而並非微波爐，令住戶除可享受健康「自煮」生活外，在節省空間下可使用「蒸」、「焗」及「蒸焗」不同煮食方式。此外，DAIKIN智能冷暖空調系統採用人感智慧眼控溫技術，為住戶提供最佳的溫度調節體驗。