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地產
2024-08-07 17:16:00

FINNIE擬周內上樓書 打造綠色生活空間｜鰂魚涌新盤

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FINNIE擬周內上樓書 打造綠色生活空間｜鰂魚涌新盤

程德韻(左三)表示，「FINNIE」將於本周內公布樓書。

位於鰂魚涌芬尼街9號、由宏安地產(1243)發展的單幢式住宅項目「FINNIE」積極部署銷售安排，宏安地產執行董事程德韻表示，項目主打90伙中小型單位，標準單位實用面積由245364方呎，將於本周內公布樓書。

程德韻續指，「FINNIE」積極融入可持續發展理念，通過精心設計的節能方案、綠色建築技術、減碳措施和創新科技應用，為住戶打造了一個理想的綠色生活空間。每個單位都配備了落地鋁框玻璃窗，不僅讓戶外美景盡收眼底，更大大拓展了室內視野。同時，玻璃幕牆採用高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃(IGU)，有效阻隔熱量和紫外線輻射，既提升居住舒適度，又達到節能減碳的目標。

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廚房配備De Dietrich家電

宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖補充FINNIE」以全電家居概念為核心，打造出一個智能、環保且時尚的生活空間。項目的室內設計巧妙融合自然材料與中性色調，呈現出簡約而不失品味的現代美學。廚房配備法國皇室御用品牌De Dietrich家電，包括電磁爐、抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃等。單位配備蒸焗爐而並非微波爐，令住戶除可享受健康「自煮」生活外，在節省空間下可使用「蒸」、「焗」及「蒸焗」不同煮食方式。此外，DAIKIN智能冷暖空調系統採用人感智慧眼控溫技術，為住戶提供最佳的溫度調節體驗。

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宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示項目在公共空間的設計上同樣注重環保節能。會所等區域採用高能源效益設備，裝設自動感應開關智能燈具，這些創新設施不僅降低了能源消耗，還提升了整體的居住體驗。「FINNIE」正積極申請「綠建環評既有建築2.0版綜合評估計劃」的銅級評級

「FINNIE」距離港鐵鰂魚涌站B出口僅需約15秒步程，預計關鍵日期為2026年5月31日，樓花期長約21個月。

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