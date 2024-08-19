FINNIE收逾380票超額逾5倍 周五招標推售8伙特色戶｜鰂魚涌新盤

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」迄今推出兩張價單共60伙，截至今日(19日)下午6時，已接獲超過380票，超額認購逾5倍。

宏安地產執行董事程德韻表示，「FINNIE」自公布價單後，市場反應熱烈，並接獲眾多有關特色單位查詢。為回應市場對特色單位需求，項目首度推出全數共8伙特色單位，並將於本周五(23日)起以招標形式發售，實用面積介乎223至626方呎。

宏安地產營業及市務高級設計經理溫灌霖稱，項目一共有8伙特色單位，包括位於2樓的平台特色單位、位於27樓至28樓的高層平台特色單位，以及位於29樓的連平台及天台的特色單位。項目特別設計引人頂樓全層平台連天台特色單位「FINNIE Skies」，29樓A室屬三房套房設計，實用面積626方呎，天台面積505方呎，平台面積254方呎，層與層之間高度達4米，充分展現對空間立體感的極致追求；而單位私人平台更設有樓梯直達私人天台。