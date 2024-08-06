FINNIE短期內公布樓書 由外到內配備智能設計｜鰂魚涌新盤

宏安地產營業及市務總經理黃文浩補充，項目的智能設計由外到內全面涵蓋，當中包括Smart Pass、Smart Door及Smart Interne三大特色。Smart Pass指項目公共空間配備二維碼(QR Code)進出系統、智能感應開門系統及無接觸升降機按鈕。Smart Door指項目的住宅單位大門裝設美國矽谷品牌LOCKLY智能門鎖，集合多項先進技術，除全球首創PIN Genie防窺視密碼鍵盤及3D FPC活體指紋感應技術外，住客亦可實時通過智能門鎖上視像鏡頭查看訪客及以手機應用程式遙距開啟大門。Smart Internet指每個單位預設CAT-6區域網絡數據線和Wi-Fi系統，住戶只需接駁指定互聯網供應商，即能無縫連接全屋智能設備及互聯網。為配合智能家居的發展，項目已預留智能家系統線路，方便自主打造理想的智能生活。

項目 融合環保與智能科技

黃文浩續指，「FINNIE」響應ESG趨勢，推出Smart Eco特色。這項創新融合環保與智能科技，多方面得到體現。會所內公共空間裝設自動感應開關智能燈具，項目的住宅單位內窗戶更配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃，智能電表更可協助住戶自行管理住宅單位用電情況；這一系列環保節能措施不僅彰顯「FINNIE」對可持續發展的承諾，還為住戶帶來實際的經濟效益。

宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟表示，「FINNIE」現正申請加入「光纖 接達樓宇標籤計劃」，致力為住戶打造智能化居住環境。待計劃落實後，先進的光纖網絡將為每個家庭帶來超高速連線。無論是個人娛樂還是商業應用，住戶都能盡情享受頂尖的通訊服務，體驗科技帶來的便利與效率。 「FINNIE」的智慧設計由內而外，將光纖網絡視為現代生活的核心。