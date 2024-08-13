FINNIE示範單位｜270呎一房及361呎兩房亮相 融合實用性與美學價值｜多圖有片

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」設有2個交樓標準示範單位，包括1個連裝修一房，單位為25樓D室，實用面積270方呎，連22方呎露台；以及1個交樓標準兩房，單位為25樓C室，實用面積361方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。

當中25樓D室為一房間隔，實用面積為270方呎，層與層之間的高度最高約3.15米，單位外接22方呎露台。單位的玻璃幕牆選用高效能的雙層中空玻璃配低輻射鍍膜，有效隔絕外界熱能與紫外線，實現節能減排，降低用電成本。單位設計融合現代簡約風格與實用功能，以優雅的木條子裝飾搭配細膩的木紋地磚為主調，營造出溫馨而不失格調的都市居所氛圍，玄關處精心配置的高身儲物櫃。

客飯廳設計融合了實用性與美學價值，打造出一個既舒適又富有品味的生活空間。方正的客廳布局靈活實用，深灰色牆面與米白色四人沙發的搭配營造出沉穩而溫馨的氛圍。空間的亮點是由著名設計師Josep Lluís Xuclà精心打造極具現代感的座地燈，為整個空間增添了柔和的光影效果，有助於緩解住戶的日常壓力。飯廳區域以優雅的雲石圓桌為中心，搭配精選的座椅，既實用又不失格調。牆面上悉心挑選的創意畫作為整個空間增添了藝術氣息。開放式廚房設計融合現代生活方式與高端品質。廚房以木色調為主，搭配玻璃背板，營造出明亮寬敞的空間感。內置的調味掛架、掛勾和電插座等細節設計，體現了對生活品質追求。

淋浴間使用推拉門設計

浴室設計富有簡約風與實用性。淋浴區域配備了德國頂級衛浴品牌HANSGROHE的時尚雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，搭配STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐及PANASONIC浴室寶。精心挑選的紋理牆身磚不僅增添了現代摩登感，更營造出獨特的視覺氛圍。淋浴間玻璃門特別使用推拉門設計，節省空間同時增加使用靈活性。意大利CATALANO品牌的座廁以其優雅的線條美感和卓越的舒適度脫穎而出，體現了設計師對細節的極致追求。洗手盆巧妙增加了置物空間，方便擺放日用品，而充裕的整體置物設計，包括配有層架和電插座的吊櫃，則充分滿足了收納和使用電器的需求。

主人睡房設計打造出一個寧靜舒適的空間。寬敞的轉角玻璃窗不僅大幅提升了房間的自然採光，還為居住者帶來開闊的視野體驗。靠窗處精心擺放了一張時尚的布藝雙人油壓床，既舒適宜人，又巧妙增加了額外的收納空間。床側的精緻茶几為日常生活增添了便利，牆身擺放個性掛畫，而特別訂製的木色高身入牆衣櫃則是空間利用的典範。衣櫃的特色玻璃門不僅突顯了空間的高貴感，更與整體佈局和諧統一。 露台旁精心設置的空調機平台不僅方便日常維護，更大大簡化了空調系統的檢查、清洗和維修流程，露台門採用了落地玻璃推拉設計。