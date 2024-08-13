FINNIE示範單位｜270呎一房及361呎兩房亮相 融合實用性與美學價值｜多圖有片

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」設有2個交樓標準示範單位，包括1個連裝修一房，單位為25樓D室，實用面積270方呎，連22方呎露台；以及1個交樓標準兩房，單位為25樓C室，實用面積361方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台。
當中25樓D室為一房間隔，實用面積為270方呎，層與層之間的高度最高約3.15米，單位外接22方呎露台。單位的玻璃幕牆選用高效能的雙層中空玻璃配低輻射鍍膜，有效隔絕外界熱能與紫外線，實現節能減排，降低用電成本。單位設計融合現代簡約風格與實用功能，以優雅的木條子裝飾搭配細膩的木紋地磚為主調，營造出溫馨而不失格調的都市居所氛圍，玄關處精心配置的高身儲物櫃。
客飯廳設計融合了實用性與美學價值，打造出一個既舒適又富有品味的生活空間。方正的客廳布局靈活實用，深灰色牆面與米白色四人沙發的搭配營造出沉穩而溫馨的氛圍。空間的亮點是由著名設計師Josep Lluís Xuclà精心打造極具現代感的座地燈，為整個空間增添了柔和的光影效果，有助於緩解住戶的日常壓力。飯廳區域以優雅的雲石圓桌為中心，搭配精選的座椅，既實用又不失格調。牆面上悉心挑選的創意畫作為整個空間增添了藝術氣息。開放式廚房設計融合現代生活方式與高端品質。廚房以木色調為主，搭配玻璃背板，營造出明亮寬敞的空間感。內置的調味掛架、掛勾和電插座等細節設計，體現了對生活品質追求。
淋浴間使用推拉門設計
浴室設計富有簡約風與實用性。淋浴區域配備了德國頂級衛浴品牌HANSGROHE的時尚雨淋式花灑和多功能水龍頭套裝，搭配STIEBEL ELTRON即熱式電熱水爐及PANASONIC浴室寶。精心挑選的紋理牆身磚不僅增添了現代摩登感，更營造出獨特的視覺氛圍。淋浴間玻璃門特別使用推拉門設計，節省空間同時增加使用靈活性。意大利CATALANO品牌的座廁以其優雅的線條美感和卓越的舒適度脫穎而出，體現了設計師對細節的極致追求。洗手盆巧妙增加了置物空間，方便擺放日用品，而充裕的整體置物設計，包括配有層架和電插座的吊櫃，則充分滿足了收納和使用電器的需求。
主人睡房設計打造出一個寧靜舒適的空間。寬敞的轉角玻璃窗不僅大幅提升了房間的自然採光，還為居住者帶來開闊的視野體驗。靠窗處精心擺放了一張時尚的布藝雙人油壓床，既舒適宜人，又巧妙增加了額外的收納空間。床側的精緻茶几為日常生活增添了便利，牆身擺放個性掛畫，而特別訂製的木色高身入牆衣櫃則是空間利用的典範。衣櫃的特色玻璃門不僅突顯了空間的高貴感，更與整體佈局和諧統一。 露台旁精心設置的空調機平台不僅方便日常維護，更大大簡化了空調系統的檢查、清洗和維修流程，露台門採用了落地玻璃推拉設計。
⇊FINNIE示範單位｜25樓D室⇊
廚櫃轉角位採特別設計櫃門
單位為兩房間隔，實用面積為361方呎，層與層之間的高度最高約3.15米，單位外接38方呎的露台及工作平台。單位設計融合現代科技與美學，營造簡約雅致的生活空間。室內以木條子裝飾搭配木紋地磚為主調，呈現溫潤質感，彰顯現代簡約風格。大門安裝美國矽谷品牌 LOCKLY智能門鎖，集視頻監控與手機遠程開門功能，不僅大幅提升居住安全性，更為住戶帶來便利與隱私保護。智能與美學的完美結合，既滿足了現代生活的需求，又不失優雅內斂的簡約韻味。
開放式廚房彰顯高端品質與實用設計的完美融合。廚房配備了享譽全球的法國皇室品牌De Dietrich的一系列電器，包括雙頭電磁煮食爐、高效抽油煙機、多功能蒸焗爐和節能雪櫃，單位廚房亦特設1.8米高雙門雪櫃為住戶提供卓越的烹飪體驗。環境舒適度方面，選用了日本DAIKIN變頻冷暖分體式空調機，兼具節能和除菌功能。廚房設計更體現了對生活細節的周到考慮，配備了一系列貼心設施，如精心設計的調味掛架、實用掛勾，以及位置便利的牆面電插座。廚櫃轉角位亦加上特別設計的櫃門，令轉角空間可以充分利用。
主人睡房設計結合空間感與功能性，為住戶打造舒適宜人的私密空間。寬敞的房間布局搭配玻璃大角窗，充分引入自然光線，不僅增強了空間的通透感，還營造出明亮開闊的氛圍。睡房靈活的設計可輕鬆容納雙人床，同時巧妙利用每一寸空間。露台及工作平台設有收納櫃及De Dietrich洗衣乾衣機，洗衣及晾衣工作一站 式分配於戶外位置，保持衛生同時善用空間，突顯大面積私人戶外空間的可塑性。露台及工作平台旁設有空調機平台，方便直接由露台及工作平台檢查、清洗及維修空調機室外機，節省搭建棚架或租用吊船之費用；露台及工作平台採用落地玻璃推拉門設計，可吸納戶外自然光線之餘，亦增加露台及工作平台可用性。
⇊FINNIE示範單位｜25樓C室⇊
「FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223至626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。項目示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，預計關鍵日期為2026年5月31日。