FINNIE開價｜中原陳永傑：較同區一手貨尾折讓兩成 租金回報料達4厘半｜鰂魚涌新盤

陳永傑表示，發展商開價極具誠意，較同區一手貨尾有約兩成多折讓，利用減息前優勢，搶先賣盤。

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(14日)公布首張價單，涉及30伙，提供2種付款計劃，最高折扣達15%，折實售價由428.8萬至758.6萬元，折實呎價介乎17,502元至21,014元，折實平均呎價19,503元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價極具誠意，較同區一手貨尾有約兩成多折讓，利用減息前優勢，搶先賣盤。

陳永傑續稱，FINNIE享鐵路優勢，毗鄰港島東商業CBD太古坊，主打一房、兩房戶型，適合上班族、專業人士進駐。加上區內對上一個新盤供應已是3年前，租賃需求有增無減，按區內一房戶呎租約75元計，估計項目租金回報可達4厘半，料投資客及用家各佔一半。