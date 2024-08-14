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地產
2024-08-14 14:38:23

FINNIE開價｜中原陳永傑：較同區一手貨尾折讓兩成 租金回報料達4厘半｜鰂魚涌新盤

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FINNIE開價｜中原陳永傑：較同區一手貨尾折讓兩成 租金回報料達4厘半｜鰂魚涌新盤

陳永傑表示，發展商開價極具誠意，較同區一手貨尾有約兩成多折讓，利用減息前優勢，搶先賣盤。

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(14)公布首張價單，涉及30伙，提供2種付款計劃，最高折扣達15%，折實售價由428.8萬至758.6萬元，折實呎價介乎17,502元至21,014元，折實平均呎價19,503元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價極具誠意，較同區一手貨尾有約兩成多折讓，利用減息前優勢，搶先賣盤。

陳永傑續稱，FINNIE享鐵路優勢，毗鄰港島東商業CBD太古坊，主打一房、兩房戶型，適合上班族、專業人士進駐。加上區內對上一個新盤供應已是3年前，租賃需求有增無減，按區內一房戶呎租約75元計，估計項目租金回報可達4厘半，料投資客及用家各佔一半。

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據代理資料顯示，區內二手屋苑Casa 880平均成交呎價報18,434元，君豪峰報19,254元，「FINNIE」折實平均呎價19,503元各高出約5.8%1.3%；較區內THE HOLBORN新盤貨尾平均呎價2.4萬元則低18.7%

FINNIE開價｜首推30伙 一房最平428.8萬 折實均呎19503元(有片)｜鰂魚涌新盤 FINNIE開價｜首推30伙 一房最平428.8萬 折實均呎19503元｜鰂魚涌新盤

項目首批入場單位為3樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價428.8萬元，折實呎價約17,502元；兩房售價最低單位為3樓C室，實用面積361方呎，折實售價699.9萬元，折實呎價19,388元。

「FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223至626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。項目示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，預計關鍵日期為2026年5月31日。

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