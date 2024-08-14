FINNIE開價｜首推30伙 一房最平428.8萬 折實均呎19503元(有片)｜鰂魚涌新盤

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(14日)公布首張價單，涉及30伙，提供2種付款計劃，最高折扣達15%，單位折實售價由428.8萬元起，折實呎價由17,502元起，折實平均呎價19,503元。

「FINNIE」首張價單包括伙20伙一房及10伙兩房，實用面積介乎245至364方呎，價單定價由504.5萬至892.5萬元，呎價介乎20,592元至24,723元；以最高折扣15%計算，單位折實售價由428.8萬至758.6萬元，折實呎價介乎17,502元至21,014元，一房全數單位折實價低於500萬元。

宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「CHILL值價」，項目鄰近港鐵站及商圈，定價參考項目因素決定，享舒適社區氛圍。她指，「FINNIE」將於周五(16日)對外開放示範單位，周六(17日)展開收票，最快下周末開售。