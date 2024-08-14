FINNIE開價｜首推30伙 一房最平428.8萬 折實均呎19503元(有片)｜鰂魚涌新盤

由宏安地產(1243)發展的鰂魚涌單幢式商住項目「FINNIE」今日(14日)公布首張價單，涉及30伙，提供2種付款計劃，最高折扣達15%，單位折實售價由428.8萬元起，折實呎價由17,502元起，折實平均呎價19,503元。
「FINNIE」首張價單包括伙20伙一房及10伙兩房，實用面積介乎245至364方呎，價單定價由504.5萬至892.5萬元，呎價介乎20,592元至24,723元；以最高折扣15%計算，單位折實售價由428.8萬至758.6萬元，折實呎價介乎17,502元至21,014元，一房全數單位折實價低於500萬元。
宏安地產執行董事程德韻形容首批單位為「CHILL值價」，項目鄰近港鐵站及商圈，定價參考項目因素決定，享舒適社區氛圍。她指，「FINNIE」將於周五(16日)對外開放示範單位，周六(17日)展開收票，最快下周末開售。
兩房售價最低7球有找
程德韻指，首批入場單位為3樓A室，實用面積245方呎，一房間隔，折實售價428.8萬元，折實呎價約17,502元；兩房售價最低單位為3樓C室，實用面積361方呎，折實售價699.9萬元，折實呎價19,388元。她相信，市場預期美國將進入減息周期，部分買家現已偷步入市，相信項目樓花期近2年，有足夠時間待息口回落，買家收樓時可享較高租務回報。
資料顯示，區內對上一個新盤恒基地產(012)旗下鰂魚涌「THE HOLBORN」於2021年9月以首批折實平均呎價28,888元推售；另恒地旗下「君豪峰」於2017年10月以首批折實平均實呎24,218元推售，「FINNIE」折實平均呎價19,503元分別低其約32.5%及19.5%。
「FINNIE」位於鰂魚涌芬尼街9號，提供90伙，單位實用面積介乎223至626方呎，戶型涵蓋一房至三房套間隔，基座設有商舖和會所，不設停車位。項目示範單位將設於尖沙咀天文臺道8號，預計關鍵日期為2026年5月31日。