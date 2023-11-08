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地產
2023-11-08 07:00:00

FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

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FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

《施政報告》正式對樓市「減辣」，二手交投有所加快。祥益地產執行董事謝澤銘表示，根據公司的數據所得，屯門區FULL PAY(即一筆過付清)購入物業的成交個案有上升趨勢。過往使用FULL PAY買樓的個案平均一個月約錄得24宗成交，但於《施政報告》發布後不足兩星期，屯門區已錄得4宗毋須承造按揭，直接以現金FULL PAY買樓的成交個案。

謝澤銘稱，香港定期存款數字不斷上升，由去年至今流入3.73萬億元。另一方面，M3 亦在高位徘徊向上，由去年同期16.2988萬億元升至最新16.8203萬億元，按年增長3.2%，因此香港的資金是十分充裕。

謝澤銘指出，住宅物業的剛性需求仍然存在，只是早前樓市氣氛淡靜，銀行定期存款利率相對吸引，令到部分資金投入定期戶口收息而被凍結。不過政府「減辣」措施公布後，部分買家心態已由觀望轉趨主動，伺伏機會再進入樓市，且市場認為息口上升空間不大，甚至預期下年會開始減息，部分買家考慮到普遍屋苑樓價距離高位時已下跌20%以上，加上租金正在上升，故把資金調回樓市作自用或長線投資。

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FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

屯門區近期FULL PAY成交個案包括恒順園連花園特色戶。(資料圖片)

恒順園連花園特色戶600萬易主

屯門區近期FULL PAY成交個案包括恒順園連花園特色戶，實用面積約653方呎，三房兩廳連套廁，獲區內首置客垂青，以600萬元並一筆過付款購入上址作自住之用，呎價約9,188元。原業主於2016年以約515萬購入單位，持貨約7年，是次轉手帳面獲利約85萬元，單位期內升值約16.5%

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退休人士298萬一筆過承接豐景園

另外，豐景園1座高層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，日前獲外區退休人士「即睇即買」，以298萬元並一筆過付款購入上址作自住之用，呎價約9,644元，屬稍低市價成交。原業主於2016年以約335萬購入單位，持貨約7年，是次轉手帳面虧損約37萬元，單位期內貶值約11%

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FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

退休人士斥298萬元一筆過承接豐景園兩房。(資料圖片)

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