FULL PAY成交有上升趨勢 呢區「減辣」後特別多？│二手市況

《施政報告》正式對樓市「減辣」，二手交投有所加快。祥益地產執行董事謝澤銘表示，根據公司的數據所得，屯門區FULL PAY(即一筆過付清)購入物業的成交個案有上升趨勢。過往使用FULL PAY買樓的個案平均一個月約錄得2至4宗成交，但於《施政報告》發布後不足兩星期，屯門區已錄得4宗毋須承造按揭，直接以現金FULL PAY買樓的成交個案。

謝澤銘稱，香港定期存款數字不斷上升，由去年至今流入3.73萬億元。另一方面，M3 亦在高位徘徊向上，由去年同期16.2988萬億元升至最新16.8203萬億元，按年增長3.2%，因此香港的資金是十分充裕。