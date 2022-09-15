FULL PAY買樓！屯門業主擬移民蝕逾89萬賣兩房 外區客入市天水圍居屋

加息陰霾下，加上本港新冠肺炎疫情反覆，樓市走勢向下，惟部分買家對後市有信心，決定一筆過繳付樓價「Full Pay」買樓，屯門及天水圍均出現同類二手成交個案。

租客承接屯門時代廣場兩房

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場B座高層2室，實用面積約408方呎，兩房兩廳間隔，獲一名外區租客以一筆過528萬購入作自住用途，呎價約12,941元，屬低市價成交。

袁思賢透露，新買家主要鍾情屋苑屬屯門市中心地段，交通方便，且單位是高層戶，客廳景觀開揚及附有企理裝修，加上業主有意移民，故即場減價22萬元，新買家有感樓價吸引，遂便決定「由租轉買」。

原業主於2019年6月以約589萬購入單位，是次轉手帳面虧損約61萬元，計及使費，料實蝕逾89萬元離場。

屏欣苑一房減價 50 萬沽

祥益地產高級分行經理謝利官指，天水圍屏欣苑C座低層17室，實用面積約377方呎，一房間隔，獲外區客一筆過以458萬(自由市場價)購入作自住之用，呎價約12,149元，屬市價成交。

謝利官續指，買家鍾情屋苑樓齡較新以及鄰近鐵路站，交通便利，加上單位廳房景觀開揚，且原業主有意加快出售，大減50萬元，新買家有感樓價「抵買」，遂便決定一筆過入市。