GRAND SEASONS下周三首輪推售138伙 折實價451.7萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」公布最新銷售安排，落實於下周三(15日)盡推首張價單共138伙作首輪銷售，折實售價451.7萬元起，折實呎價13,989元起。
三成單位折實價低於500萬
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「GRAND SEASONS」將以先到先得形式發售新一批單位，包括42伙一房、86伙兩房及10伙三房一套連工作間連洗手間，實用面積由286至716方呎。以折實價計，約30%單位低於500萬元，78%單位低於700萬元，93%單位低於800萬元，全數單位低於1,200萬元。
黃光耀續指，入場單位為第1B座9樓E室，一房開放式廚房戶型，實用面積322方呎，折實售價451.7萬元，折實呎價14,028元；最低呎價單位為第1A座8樓C室，兩房開放式廚房戶型，實用面積453方呎，折實售價633.7萬元，折實呎價13,989元。
據悉，「SEASONS系列」至今累售967伙，套現逾60.1億元，登「2024年新盤銷量之冠」。
「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。