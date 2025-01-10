GRAND SEASONS下周三首輪推售138伙 折實價451.7萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」公布最新銷售安排，落實於下周三(15日)盡推首張價單共138伙作首輪銷售，折實售價451.7萬元起，折實呎價13,989元起。

三成單位折實價低於500萬

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「GRAND SEASONS」將以先到先得形式發售新一批單位，包括42伙一房、86伙兩房及10伙三房一套連工作間連洗手間，實用面積由286至716方呎。以折實價計，約30%單位低於500萬元，78%單位低於700萬元，93%單位低於800萬元，全數單位低於1,200萬元。