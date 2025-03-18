GRAND SEASONS原價加推138伙 折實均呎1.49萬 下周次輪銷售｜將軍澳新盤

新盤加快銷售部署，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」今日(18日)加推2號價單，提供138伙，扣除最高折扣12%後，折實價453.4萬元起，折實呎價14,039元起，折實平均呎價14,905元。項目將於短期內上載銷售安排，下周內展開次輪銷售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新價單根據景觀及樓層調整，主要為47樓以上高層單位，屬原價加推。新價單包括46伙一房，75伙兩房，17伙三房一套，位於第1A及1B座，實用面積介乎322至716方呎，扣除最高折扣12%後，折實價453.4萬至1,173.1萬元，折實呎價14,039元至18,017元。