GRAND SEASONS周末舉辦「SEASONS迎春豐盛慶典」單日錄逾800人次參觀｜將軍澳新盤

「GRAND SEASONS」周末兩日舉辦「SEASONS迎春豐盛慶典」，展覽廳率先換上春節裝飾及一系列運財打卡位，更設一系列精彩活動。

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」落實於周三(15日)盡推首張價單共138伙作首輪銷售，折實售價451.7萬元起，折實呎價13,989元起。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「GRAND SEASONS」展覽廳昨天(11日)舉辦「SEASONS迎春豐盛慶典」，讓客人參觀示範單位、體驗會所獨特設施之餘，率先投入春節喜悅，共錄逾800人次參觀，反應熱烈，準買家熱切期待開售當天購入心水單位。

項目周末兩日舉辦「SEASONS迎春豐盛慶典」，展覽廳率先換上春節裝飾及一系列運財打卡位，更設一系列精彩活動，包括節慶茶粿工作坊，大人小朋友一同發揮創意，製作一個個造型可愛的茶粿，盡享親子時光。此外，設妙筆生輝親子揮春工作坊，黃光耀更即席揮毫，親手寫上賀年祝福贈予睇樓客。而全新「櫻海季樂廳」體驗區，集烹飪、夾band空間一身，更特別邀請社企「糕點時光」即場製作賀年糕點，更有歡樂財神大派喜禮。