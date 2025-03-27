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地產
2025-03-27 18:39:13

GRAND SEASONS單日售出25伙 大手客擲2260萬掃3伙｜將軍澳新盤

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GRAND SEASONS單日售出25伙 大手客擲2260萬掃3伙｜將軍澳新盤

「GRAND SEASONS」單日錄得25宗成交，累售突破100伙。

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會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」周三(26)展開新一輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，受惠《財政預算案》利好經濟及樓市措施，項目單日錄得25宗成交，累售突破100伙，當中有1組大手客購入3伙，包括1伙一房(開放式廚房)1伙兩房(開放式廚房)1伙三房一套加工作間連洗手間，涉資約2,260萬元。整個「SEASONS」系列迄今累沽1,084伙，套現逾67.2億元。

黃光耀指，本輪銷售有不少投資客、集團「回頭客」入市一房，尤以享四季庭園、泳池美景的一房單位最受追捧，且看好項目位處鐵路站商場上蓋，放租易，回報可觀。而首度推出的高層三房一套連工作間及洗手間樓王亦獲青睞，買家鍾情單位的3.5米特高樓底、且今期為OEast系列「壓軸中的壓軸」一期，質素最優越。

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適逢集團Project WeCan「學校起動計劃」的年度大型市集—「趁墟做老闆」將於本周五(28)登場，讓中學生體驗難得的創業過程。黃光耀更率先購入五育中學的產品—自家花茶膠囊禮盒，贈予一眾買家及經紀夥伴，身體力行支持學生們的創業大計；更為生日的買家驚喜送上香檳，慶祝置業、生日雙喜臨門。

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「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。

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