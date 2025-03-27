GRAND SEASONS單日售出25伙 大手客擲2260萬掃3伙｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」周三(26日)展開新一輪銷售，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，受惠《財政預算案》利好經濟及樓市措施，項目單日錄得25宗成交，累售突破100伙，當中有1組大手客購入3伙，包括1伙一房(開放式廚房)、1伙兩房(開放式廚房)、1伙三房一套加工作間連洗手間，涉資約2,260萬元。整個「SEASONS」系列迄今累沽1,084伙，套現逾67.2億元。

黃光耀指，本輪銷售有不少投資客、集團「回頭客」入市一房，尤以享四季庭園、泳池美景的一房單位最受追捧，且看好項目位處鐵路站商場上蓋，放租易，回報可觀。而首度推出的高層三房一套連工作間及洗手間樓王亦獲青睞，買家鍾情單位的3.5米特高樓底、且今期為O’East系列「壓軸中的壓軸」一期，質素最優越。