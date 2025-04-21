GRAND SEASONS展覽廳舉辦復活節限定親子活動 吸引逾300家庭客參與｜將軍澳新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12期「SEASONS」系列承2024年新盤銷量冠軍之勢，加上《財政預算案》利好經濟及樓市措施，項目最近一個月速售62伙，幾乎日日有成交，套現逾3.6億元，銷情熾熱。趁復活佳節，「GRAND SEASONS」展銷廳舉辦「復活節限定親子活動」，讓睇樓客及小朋友感受項目全方位親子休閒體驗，吸引逾300家庭客參與，場面熱鬧非凡。

全新復活節主題打卡區、懸浮復活蛋工作坊

展銷廳專設全新「Sakura櫻海季樂廳」、「Herb Garden種植園」及「SPARK」主題區，更特別換上色彩繽紛的復活節裝飾，變身成為打卡熱點。今天活動更特別邀請香港兒童探索博物館(CDM)精心策劃「創意懸浮彩光復活蛋工作坊」—結合科學、創意及復活節元素，讓家長和小朋友一同發揮創意。一眾家長表示項目設施多元化，特別欣賞項目引入全方位兒童發展概念SPARK，能推動小朋友在互動玩樂中學習，亦能增進親子關係。同場亦有社企Mindful Sparks提供春日果香精釀氣泡茶，讓來賓享受歡樂難忘的復活節假期。