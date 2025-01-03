GRAND SEASONS最快下周一開價 提供不少於130伙｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」今日(3日)開放4個示範單位率先予傳媒參觀，實用面積由323至716方呎。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目示範單位本周末起正式對外開放，最快下周一(6日)公布首張價單，首批單位不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房。

黃光耀續指，項目昨日(2日)上載售樓說明書後至今錄得超過1,000個查詢，當中內地客佔約三成。他稱，是次開放的三房樓王示範單位，以第1B座38樓A室為藍本改建，實用面積716方呎，三房一套連工作間連洗手間，首張價單將涵蓋該戶型。