GRAND SEASONS最快下周一開價 提供不少於130伙 示範單位本周末開放(有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」今日(3日)開放4個示範單位率先予傳媒參觀，實用面積由323至716方呎。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目示範單位本周末起正式對外開放，最快下周一(6日)公布首張價單，首批單位不少於130伙，戶型涵蓋一房至三房。
黃光耀續指，項目昨日(2日)上載售樓說明書後至今錄得超過1,000個查詢，當中內地客佔約三成。他稱，是次開放的三房樓王示範單位，以第1B座38樓A室為藍本改建，實用面積716方呎，三房一套連工作間連洗手間，首張價單將涵蓋該戶型。
定價具5%上調空間
會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，是次開放示範單位還包括以第1A座38樓C室為藍本的兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，提供交樓標準及連裝修單位各一個。另外，一房示範單位以第1A座38樓F室為藍本改造，實用面積323方呎。
展望樓市，黃光耀認為今年由一手物業主導市場，發展商繼續把握機會去貨，料上半年價錢平穩，隨著下半年減息機會大及去貨速度加快後，有條件調整售價。他續指，「GRAND SEASONS」相較前兩期具景觀及位置優勢，定價有約5%上調空間。
「GRAND SEASONS」提供650伙，主打一房及兩房，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔。項目不設停車位，預計關鍵日期為2026年2月28日。