GRAND SEASONS示範單位｜716呎三房套不設玄關 層與層高逾3.3米(多圖有片)｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」首度推出「SEASONS」系列三房樓王交樓標準示範單位，以第1B座38樓A室為藍本改造，實用面積716方呎，三房一套連工作間連洗手間間隔。 此標準戶型僅提供48伙，屬整個發展項目第XII期中，標準單位實用面積最大戶型，適合家庭客，理想換樓之選，享日出康城開揚景致及部分將軍澳海灣景色，層與層之間高度達3.325米，更顯空間感。 單位不設玄關，客飯廳間隔分明，空間方正實用，工作平台與露台合併，輕鬆打造戶外休閒體驗，獨立梗廚設備齊全，配備德國著名品牌SIEMENS西門子雪櫃、2合1洗衣乾衣機，炒鑊用及雙爐頭煤氣煮食爐、蒸焗爐、微波燒烤爐及抽油煙機，生活煮食所需、一應俱全，尊設工作間連洗手間，用途靈活多變。

⇊ GRAND SEASONS 示範單位｜第 1B 座 38 樓 A 室⇊

主人睡房可三邊落床 主人睡房方正實用，空間偌大，擺放大床後可三邊落床。主人睡房內配置電插座連USB插座，方便日常充電所需；另外兩個睡房間隔方正實用，空間靈活多變，迎合不同家庭需要。 浴室及主人浴室用料一絲不苟，牆身及地板以灰色高級石紋瓷磚鋪砌，呈現現代簡約風格，主人浴室洗手盆櫃則選用棕色高級皮紋飾面，浴室配搭灰棕色天然檯面石，盡顯高雅成熟品味，洗手盆櫃內設有小型儲物間隔，而櫃側設隱藏式置物空間，令浴室收納變得更井井有條。浴室及主人浴室均裝設Panasonic浴室寶，時刻保持乾爽舒適。

「GRAND SEASONS」提供650伙，主打一房及兩房，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔。項目不設停車位，預計關鍵日期為2026年2月28日。