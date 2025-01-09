GRAND SEASONS累錄逾千個查詢 最快日內公布銷安｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」開價後市場反應熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目考慮短期內加推，最快未來兩日上載銷售安排，下周展開首輪銷售，以先到先得形式發售。

黃光耀續指，項目自周一(6日)開價至今暫錄得超過1,000個查詢，當中用家佔七成，投資者佔三成；區域分布來看，六成查詢來自將軍澳區內，其餘主要來自港島東及新界東。他稱，「SEASONS」系列開售以來全盤售出966伙，套現超過60億元，屬去年新盤銷量冠軍。