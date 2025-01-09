GRAND SEASONS累錄逾千個查詢 最快日內公布銷安｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」開價後市場反應熱烈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目考慮短期內加推，最快未來兩日上載銷售安排，下周展開首輪銷售，以先到先得形式發售。
黃光耀續指，項目自周一(6日)開價至今暫錄得超過1,000個查詢，當中用家佔七成，投資者佔三成；區域分布來看，六成查詢來自將軍澳區內，其餘主要來自港島東及新界東。他稱，「SEASONS」系列開售以來全盤售出966伙，套現超過60億元，屬去年新盤銷量冠軍。
一房及兩房查詢熱烈
會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，一房及兩房查詢熱烈，項目採高樓底設計，位於康城商場及地鐵站上蓋，對自住客及投資客兼具吸引力。
會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文表示，項目自設「Herb Garden種植園」，配備用餐區，擁減碳環保概念，展覽廳率先打造主題體驗區。
會德豐地產市務經理岑菲菲補充，「GRAND SEASONS」夥拍Food Medic Hong Kong專業營養師Rosanne Lee，為住戶提供入伙1年以內8折優惠購買專業營養師服務，包括個人化飲食及營養學指導建議等。
「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。