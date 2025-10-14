GRAND SEASONS連沽7伙 周六推售48伙全新單位 折實價484萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，今日(14日)連錄7宗成交，累售突破1,400伙，達1,404伙，套現逾87.1億元。成交單位涵蓋一房至兩房，實用面積介乎323至495方呎，售價介乎481.9萬至766.9萬元，呎價介乎14,448至15,493元。

為回應需求，發展商加推全新銷售安排7號，將於周六(18日)以先到先得形式推售171伙，盡推已上載價單中的標準單位。銷售安排7號中，重點推出的48伙全新單位，包括18伙一房（開廚）、19伙兩房（開廚）及11伙三房一套+工作間連洗手間(梗廚)單位。單位實用面積323至716方呎，折實售價484萬至1,213.9萬元，折實呎價由14,333至16,954元。以折實價計算，有11伙 (23%)單位低於500萬元， 35伙(73%)單位低於700萬元，全數單位低於1,250萬元。