熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-10-14 22:00:00

GRAND SEASONS連沽7伙 周六推售48伙全新單位 折實價484萬起｜將軍澳新盤

分享：
GRAND SEASONS連沽7伙 周六推售48伙全新單位 折實價484萬起｜將軍澳新盤

GRAND SEASONS連沽7伙 周六推售48伙全新單位 折實價484萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，今日(14)連錄7宗成交，累售突破1,400伙，達1,404伙，套現逾87.1元。成交單位涵蓋一房至兩房，實用面積介乎323495方呎售價介乎481.9766.9萬元，呎價介乎14,44815,493元。

為回應需求，發展商加推全新銷售安排7將於周六(18)以先到先得形式推售171盡推已上載價單中的標準單位銷售安排7號中，重點推出的48伙全新單位，包括18房（開廚）、19房（開廚）及11+工作間連洗手間(梗廚)單位。單位實用面積323716方呎，折實售價4841,213.9萬元，折實呎價由14,33316,954。以折實計算，有11 (23%)單位低於500 35(73%)單位低於700，全數單位低於1,250

adblk5

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目早前正式獲批佔用許可證 (入伙紙)及開放現樓，參觀預約隨即爆滿。客人對項目的優越質素、獨特「Urban Retreat 城中綠洲」主題讚不絕口，更深受其逾9.8呎會所及四季庭園吸引，帶動銷情非常熾熱，自取得入伙紙後不足1星期速售40伙，套現近2.5

「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。

即睇日出康城GRAND SEASONS最新資訊 (House730)

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News