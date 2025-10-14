GRAND SEASONS連沽7伙 周六推售48伙全新單位 折實價484萬起｜將軍澳新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，今日(14日)連錄7宗成交，累售突破1,400伙，達1,404伙，套現逾87.1億元。成交單位涵蓋一房至兩房，實用面積介乎323至495方呎，售價介乎481.9萬至766.9萬元，呎價介乎14,448至15,493元。
為回應需求，發展商加推全新銷售安排7號，將於周六(18日)以先到先得形式推售171伙，盡推已上載價單中的標準單位。銷售安排7號中，重點推出的48伙全新單位，包括18伙一房（開廚）、19伙兩房（開廚）及11伙三房一套+工作間連洗手間(梗廚)單位。單位實用面積323至716方呎，折實售價484萬至1,213.9萬元，折實呎價由14,333至16,954元。以折實價計算，有11伙 (23%)單位低於500萬元， 35伙(73%)單位低於700萬元，全數單位低於1,250萬元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目早前正式獲批佔用許可證 (入伙紙)及開放現樓，參觀預約隨即爆滿。客人對項目的優越質素、獨特「Urban Retreat 城中綠洲」主題讚不絕口，更深受其逾9.8萬方呎會所及四季庭園吸引，帶動銷情非常熾熱，自取得入伙紙後不足1星期速售40伙，套現近2.5億元。
「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。