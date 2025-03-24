熱門搜尋:
網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 金像獎2025 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-03-24 06:30:00

GRAND SEASONS連錄兩房成交 加推133伙周三發售｜將軍澳新盤

分享：
GRAND SEASONS連錄兩房成交 加推133伙周三發售｜將軍澳新盤

整個「SEASONS」系列自去年3月開售迄今累沽1,058伙，套現逾65.7億元。(資料圖片)

adblk5

受惠《財政預算案》推出一系列利好經濟及樓市措施，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」昨日(23)再錄成交，連沽2伙兩房(開放式廚房)單位。

其中第1A19C室，實用面積453方呎，成交價646.7萬元，呎價14,276元；另第1A28C室，實用面積453方呎，以656.1萬元售出，呎價14,483元。

GRAND SEASONS」早前上載全新銷售安排，將於本周三(26)起發售168伙，以最高折扣12%計算，折實售價由453.4萬至1,173.1萬元，折實呎價介乎13,989元至18,545元，當中有133伙屬於首次推出的新單位，包括46伙一房(開放式廚房)57伙兩房(開放式廚房)16伙兩房梗廚，以及14伙三房一套加工作間連洗手間戶型。

adblk6
木地板VS瓷磚｜資料來源︰裝修佬（am730製圖） 木地板VS瓷磚｜美觀度、材質、防潮及保養優點比較（am730製圖） 木地板VS瓷磚｜安全度、舒適度、成本等優點比較（am730製圖）

GRAND SEASONS預計關鍵日期2026年2月28日

發展商表示，承2024年新盤銷量冠軍之勢，整個「SEASONS」系列自去年3月開售迄今累沽1,058伙，套現逾65.7億元。

「GRAND SEASONS」由1A座及1B座相連住宅大樓組成，提供650伙，實用面積283至716方呎，戶型涵蓋一房至三房間隔；預計關鍵日期為2026年2月28日。

即睇日出康城GRAND SEASONS最新資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能