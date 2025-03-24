GRAND SEASONS連錄兩房成交 加推133伙周三發售｜將軍澳新盤

受惠《財政預算案》推出一系列利好經濟及樓市措施，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」昨日(23日)再錄成交，連沽2伙兩房(開放式廚房)單位。

其中第1A座19樓C室，實用面積453方呎，成交價646.7萬元，呎價14,276元；另第1A座28樓C室，實用面積453方呎，以656.1萬元售出，呎價14,483元。

「GRAND SEASONS」早前上載全新銷售安排，將於本周三(26日)起發售168伙，以最高折扣12%計算，折實售價由453.4萬至1,173.1萬元，折實呎價介乎13,989元至18,545元，當中有133伙屬於首次推出的新單位，包括46伙一房(開放式廚房)、57伙兩房(開放式廚房)、16伙兩房梗廚，以及14伙三房一套加工作間連洗手間戶型。