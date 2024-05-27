GRANDE MONACO示範單位｜逾1500呎連私人花園四房即睇 私隱度高(多圖有片)｜啟德新盤

會德豐地產旗下啟德「GRANDE MONACO」最新向公眾開放3個示範單位，包括天際特色戶及複式地下花園單位，戶型涵蓋三房及四房，實用面積由678至1,512方呎。當中第1A座地下及1樓A室，複式地下花園特色戶，實用面積1,512方呎，屬四房雙套連工作間間隔，另設464方呎花園，環境清幽。入屋見長形客飯廳，闊落實用，空間感十足，擺放大三座梳發、8人餐檯仍有充足活動空間。趟門全推開後，連接相當於一個標準兩房單位面積的私人花園，氣派又開陽，可大宴親朋開Party、BBQ 或者對住啟德河景做瑜伽，放鬆身心。周圍有樹陰圍繞，私隱度極高，室内設有玻璃破碎感應器及室外紅外線感應器，確保家居安全。

回到客廳，左手邊為睡房、浴室、儲物室，睡房擺放5呎雙人床、加衣櫃都綽綽有餘，廳的另一邊為開則四正的梗廚，家電屬國際知名品牌Miele精選配置，廚房連住工作間及獨立洗手間，可作工人房。樓上為睡房區，私隱度高，左手邊為主人套房，可三邊落床，轉角空間可作衣帽間或化妝間，靈活實用；主人浴室設雙洗手盤及浴缸。另外仍有一個套房、睡房及洗手間，1樓三個浴室全配備浴缸，實用貼心設計，滿足一家大細高品質生活需要。

另天際特色戶為第1A座37樓A室，實用面積1,349方呎，天台面積369方呎，入屋見豪華長形大廳開則，不設玄關，長約7米，闊約4米，至少可放下一張8人餐桌，不單有舒適的觀看電視距離，開則四正，全屋睡房均望維港景色，眺望跑道海景。房廳面向東南，採光十足，樓底約11呎，空間感強，露台空間開揚，可擺到咖啡桌，享維港海景，廚房空間寬敞，打造L字形的工作台面，三邊備餐空間，所附設的家電均為MIELE，齊備煤氣煮食爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機、酒櫃、咖啡機、洗碗碟機等，廚房內還設工作間附廁所。該單位置樓梯直達私人特大天台，私隱度高。維港海景主人套房約5米，闊2.7米。

678 呎三房採摩納哥風格

至於第2A座35樓B室，三房連儲物室間隔，實用面積678方呎，享啟德河景，長型客飯廳，長約5.6米，闊約3米，兩廳布局分明，全屋多處可見簡約現代線條及圓角設計，用色時尚典雅，貫徹摩納哥式自然氣息。樓底高約3米，空間感十足。儲物間大升級，改造成Hobby Room，擺放心頭好，同時增加個人品味生活情趣，廚房設雙鋅盤，配以名牌Miele廚房家電，提供明火爐頭。

主人房以型格黑灰米色為基調，以跳躍橙色家品作點綴，優雅大氣。大玻璃與室內現代感黑色玻璃入墻衣櫃呼應，通透豁然。雙人大床可三邊落床，旁設法式簡約梳妝台，更望向遊輪碼頭及維港海景，舒適愜意。睡房1連專屬平台，飽覽維港景觀，亦可改造為個人書房。兒童房以湖水綠配明黃色為主色，色彩明媚，配以充滿童趣的藝術畫作，抱枕及公仔等裝飾，活力十足。