GRANDE MONACO首度開放連天台或花園示範單位 作招標推售｜啟德新盤

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目特色單位以招標形式推售，價錢可參考項目高層單位近期成交呎價錄得逾4萬元。他指，「MONACO系列」開售至今累沽1,581伙，套現逾202億元，平均成交呎價約25,758元，其中本地客約佔七成，內地客佔三成。撤辣後該系列共售出91伙，當中內地客更佔約一半。

啟德現樓新盤繼續推售餘貨，會德豐地產旗下啟德「GRANDE MONACO」今日(23日)首度開放3個天際特色戶及複式地下花園示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋三房及四房，並計劃於明日(24日)向公眾開放預約參觀，其中連天台特色四房實用面積1,349方呎，內特設為期兩周的藝術畫展。

MONACO 系列租金回報逾2.6厘

黃光耀續指，集團旗下新盤今年迄今暫賣出1,103伙，已超過去年全年銷量，套現逾123億元。他相信，股市回返理想水平將釋放財富效應，有條件帶動樓市復甦，美國聯儲局年內減息的正面訊號漸明顯，以及本港經濟增長和人才引進增加市場需求都將進一步利好樓市。

會德豐地產經理(市務)吳家寶稱，「MONACO系列」租務亦搶手，現僅有18伙放租，租金叫價高同區其他新盤約5%，其中一房單位月租由去年1.7萬升至1.95萬元，升幅達15%，兩房及三房單位租金升幅約一成，各類型單位租金回報率均超過2.6厘。