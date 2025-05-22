HENLEY系列累售1078伙 吸金113億｜啟德新盤

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民(左二)表示，適逢端午節將至，集團特別準備了限定賀禮。

恒基地產(012)旗下現樓新盤銷情持續，啟德「HENLEY」系列開售至今累積沽出1,078伙，套現約113億元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，適逢端午節將至，集團特別準備了限定賀禮。

為慶祝端午節，集團特別為「THE HENLEY」及「HENLEY PARK」住戶和親臨現樓參觀人士送上「特級元貝八寶裹蒸糭」同賀佳節。爲了帶給住戶更豐富的節慶體驗，集團在端午節當天，精心準備一系列端午嘉年華活動。活動期間，「THE HENLEY」住戶可尊享全天免費尊享泳池設施、爆谷車及雪糕攤位提供的精緻小食，和氣球師現場扭製特色造型氣球表演，與家人朋友一同「游龍舟水」，共度端午佳節。

「THE HENLEY」分為3期發展，共設7座住宅大樓，合共提供1,184伙。單位間隔包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位；實用面積由約186至1,365方呎。

「HENLEY PARK」共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。

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