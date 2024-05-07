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地產
2024-05-07 18:48:44

HENLEY PARK加推75伙 折實價573萬入場 周六開賣20伙｜啟德新盤

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HENLEY PARK加推75伙 折實價573萬入場 周六開賣20伙｜啟德新盤

林達民表示，「HENLEY PARK」今日以招標形式售出1伙頂層特色單位，更創「雙破頂」佳績。

樓市焦點落在一手，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(7)加推第6號價單，涉及75伙，實用面積介乎250678方呎。價單定價由636.9萬至2,453.2萬元，呎價介乎25,476元至36,183元。

扣除10%最高折扣，單位折實售價573.21萬至2,207.88萬元，折實呎價介乎22,92832,565元，折實平均呎價29,148元。最低售價及呎價單位同為1B28G室，實用面積250方呎，折實售價573.21萬元，折實呎價22,928元。

發展商同步上載銷售安排，落實周六(11)下午3時起推售20伙，包括上述入場單位1B28G室。

頂層特色單位5422.5萬「雙破頂」標售

恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，「HENLEY PARK」今日以招標形式售出1伙頂層特色單位，更創「雙破頂」佳績，呎價及成交價均創項目新高。單位為1B35A室，屬三房一套連衣帽間、工作間及私人平台間隔，實用面積1,205方呎，連179方呎私人平台，成交價5,422.5萬元，呎價45,000元。

HENLEY PARK加推75伙 折實價573萬入場 周六開賣20伙｜啟德新盤

「HENLEY PARK」將於本周六(11日)下午3時起推售20伙。(資料圖片)

「HENLEY PARK」共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎250至1,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。

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