HENLEY PARK加推75伙 折實價573萬入場 周六開賣20伙｜啟德新盤

樓市焦點落在一手，恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(7日)加推第6號價單，涉及75伙，實用面積介乎250至678方呎。價單定價由636.9萬至2,453.2萬元，呎價介乎25,476元至36,183元。

扣除10%最高折扣，單位折實售價573.21萬至2,207.88萬元，折實呎價介乎22,928至32,565元，折實平均呎價29,148元。最低售價及呎價單位同為1B座28樓G室，實用面積250方呎，折實售價573.21萬元，折實呎價22,928元。

發展商同步上載銷售安排，落實周六(11日)下午3時起推售20伙，包括上述入場單位1B座28樓G室。