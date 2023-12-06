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地產
2023-12-06 18:31:25

HENLEY PARK 擬推長成交期付款辦法 設三房連裝修示位(多圖)｜啟德新盤

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HENLEY PARK 擬推長成交期付款辦法 設三房連裝修示位(多圖)｜啟德新盤

HENLEY PARK考慮引進長成交期或「先住後付」等付款計劃，林達民指。(鍾式明攝)

恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」今日(6)開放一個連裝修的三房現樓示範單位予傳媒率先參觀，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，此示範單位預計明年開放予公眾參觀，將會配合項目新一輪銷售，亦考慮為項目引進長成交期或「先住後付」等付款計劃，並透露留有兩個特色單位待稍後再公布。

HENLEY PARK 擬推長成交期付款辦法 設三房連裝修示位(多圖)｜啟德新盤

單位多採用意大利奢侈品品牌的傢俬及裝飾。

單位以「法式公寓」為設計主題

林達民指，項目分別邀請3位國際級著名室內設計師，以三個不同主題，再配以歐洲奢侈品牌的家具及裝飾，匠心規劃及設計單位。今日開放其中一個連裝修的單位，為第1A32A室，實用面積937方呎，屬三房一套連衣帽間及工作間間隔。單位特別邀請Rosewood御用紐約設計師Lillian Wu以「法式公寓」為設計主題，打造純然優雅格調。為了增添單位特色，當中加入了大量意大利奢侈品品牌的傢俬及裝飾。

HENLEY PARK 擬推長成交期付款辦法 設三房連裝修示位(多圖)｜啟德新盤 HENLEY PARK 擬推長成交期付款辦法 設三房連裝修示位(多圖)｜啟德新盤

設計採購方面特別注重ESG

恒基物業代理營業()部副總經理鄧鳳賢稱，設計師Lillian Wu認為每一個空間代表一趟旅程，每個空間都應該有一個專屬的體驗，而今次單位設計以「法國之旅」作為靈感，以「法式美學」為整個單位的設計主軸，充滿精緻的質感品味，將復古與藝術融為一體。

另外，單位在設計採購方面特別注重ESG，採用高品質的可持續材料之餘，運輸方面亦盡量縮短距離及成本，努力減少碳足跡，減少整體對環境的影響。單位的所有照明，由裝飾燈到筒燈均使用OLED光源，每盞燈都可以透過調光來優化節能。

HENLEY PARK共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，提供740伙，單位實用面積介乎2501,558方呎。單位間隔包括開放式至三房，另設特色單位。標準單位佔721伙，特色單位佔19伙。

即睇啟德HENLEY PARK最新資訊 (House730)

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