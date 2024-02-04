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地產
2024-02-04 18:37:23

House730過去一個月搜尋租盤量彈升近50% 最熱門搜尋屋苑係邊個？

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House730過去一個月搜尋租盤量彈升近50% 最熱門搜尋屋苑係邊個？

House730過去一個月搜尋租盤量彈升近50% 最熱門搜尋屋苑係邊個？

美國聯儲局連續四次議息維持利率不變，市場預期年內息口有望回落，入市氣氛逐步改善。買家入市動力醞釀轉強，而在二手市場尋覓租盤的熱度不減反增。House730網上搵樓平台於過去一個月，搜尋租盤次數彈升近50%，當中，以租金類別劃分，搜尋月租2萬至5萬元的住宅租盤次數，按月急升超過80%，相信是受一批專才租客帶動，令該類別租盤搜尋熱度顯著上升。

租金指數創6年新高

雖然去年整體樓市氣氛偏軟，惟租賃市場卻十分熾熱，部分買家選擇轉買為租，加上「高才通」計劃等刺激，租賃需求殷切，帶動住宅租金升勢銳不可擋。按差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅租金指數去年連升9個月至上月報187.1點，全年上漲6.61%，相反去年樓價呈下跌，租金走勢跑贏樓價，指數並創下6年來最大升勢。

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目前月租2萬至5萬元租盤逾7500

House730網上搵樓平台搜尋引擎數據顯示，搜尋租樓情況熱度不減。有別過往傳統農曆新年前後一般租務淡季，今年1月份在House730平台搜尋租盤次數，較去年12月份升近50%。各類物業之中，搜尋月租2萬至5萬元租盤次數一個月彈升86%；其次是月租介乎2,500元至5,000元租盤，上月較去年12月搜尋次數，按月急升59%；月租2,500元或以下平價租盤，按月漲50%；而月租1萬至2萬元租盤搜尋量則按月增45%；月租5萬元或以上搜尋量維持平穩。

因應政府大力招攬外來人才，該批專才收入穩定，普遍重視對子女教育質素，預期優質校網屋苑或配套齊全、樓齡較新物業，成為承租目標，因而帶動月租2萬至5萬元租盤的搜尋次數提升。按House730網上搵樓平台數據顯示，目前月租介乎2萬至5萬元租盤超過7,500個，實用面積逾600方呎至1,200方呎佔去近4,700個，反映該類租戶欲承租較大居住面積單位。

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各類物業之中，搜尋月租2萬至5萬元租盤次數一個月彈升86%。

嘉湖山莊成最熱門租賃搜尋屋苑

較熱門搜尋私人屋苑中，天水圍嘉湖山莊佔榜首，過去一個月搜尋租盤次數冠絕各大主要屋苑。紅磡黃埔花園挾市區之利，過去一個月搜尋租盤次數僅次嘉湖山莊，新晉屋苑屯門NOVO LAND則位居十大熱門搜尋租盤第三位。

隨著租賃需求增加，各區租賃盤源呈現收窄，目前，House730網上搵樓平台錄嘉湖山莊逾百個租盤，最平叫租為嘉湖山莊1期樂湖居6座中層F室，實用面積約449方呎，每月叫租9,200元，平均呎租20.5元。House730研究部指出，隨著政府積極吸納外來專才，政策刺激下，租賃市場料持續活躍，租金有望延續去年強勢。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

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