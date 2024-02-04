House730過去一個月搜尋租盤量彈升近50% 最熱門搜尋屋苑係邊個？

美國聯儲局連續四次議息維持利率不變，市場預期年內息口有望回落，入市氣氛逐步改善。買家入市動力醞釀轉強，而在二手市場尋覓租盤的熱度不減反增。House730網上搵樓平台於過去一個月，搜尋租盤次數彈升近50%，當中，以租金類別劃分，搜尋月租2萬至5萬元的住宅租盤次數，按月急升超過80%，相信是受一批專才租客帶動，令該類別租盤搜尋熱度顯著上升。

目前月租 2 萬至 5 萬元租盤逾 7500 個

據House730網上搵樓平台搜尋引擎數據顯示，搜尋租樓情況熱度不減。有別過往傳統農曆新年前後一般租務淡季，今年1月份在House730平台搜尋租盤次數，較去年12月份升近50%。各類物業之中，搜尋月租2萬至5萬元租盤次數一個月彈升86%；其次是月租介乎2,500元至5,000元租盤，上月較去年12月搜尋次數，按月急升59%；月租2,500元或以下平價租盤，按月漲50%；而月租1萬至2萬元租盤搜尋量則按月增45%；月租5萬元或以上搜尋量維持平穩。

因應政府大力招攬外來人才，該批專才收入穩定，普遍重視對子女教育質素，預期優質校網屋苑或配套齊全、樓齡較新物業，成為承租目標，因而帶動月租2萬至5萬元租盤的搜尋次數提升。按House730網上搵樓平台數據顯示，目前月租介乎2萬至5萬元租盤超過7,500個，實用面積逾600方呎至1,200方呎佔去近4,700個，反映該類租戶欲承租較大居住面積單位。