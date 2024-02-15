K11 MUSEA及K11 Art Mall新春黃金檔期人流升近五成｜商場動態

今年情人節緊接新春佳節，K11集團旗下尖沙咀K11 MUSEA及K11 Art Mall商場憑藉其獨特「文化商圈」體驗及多項期間限定活動，吸引大量訪客消費。其中K11 MUSEA於新春黃金檔(3日至13日)期間表現突出，珠寶鐘錶及國際奢侈品牌銷售較去年新春假期增長80%；文化藝術精品類銷情亦造好，銷售額同比升逾40%；KLUB 11最高消費群組黑卡會員的銷售額則升近40%。兩個商場人流較同比升近五成，旅客銷售額亦增逾40%，丁財兩旺。

珠寶鐘錶及國際奢侈品牌升幅高達 80%

不少顧客於情人節前後於K11 MUSEA選購心儀禮品送贈另一半，當中以珠寶鐘錶及國際奢侈品牌銷售額表現良好，較去年同期升幅高達80%；文化藝術精品類銷情亦造好，1至2月上半旬的銷售額較去年同期高逾40%。