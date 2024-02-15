K11 MUSEA及K11 Art Mall新春黃金檔期人流升近五成｜商場動態

今年情人節緊接新春佳節，K11集團旗下尖沙咀K11 MUSEA及K11 Art Mall商場憑藉其獨特「文化商圈」體驗及多項期間限定活動，吸引大量訪客消費。其中K11 MUSEA於新春黃金檔(3日至13日)期間表現突出，珠寶鐘錶及國際奢侈品牌銷售較去年新春假期增長80%；文化藝術精品類銷情亦造好，銷售額同比升逾40%；KLUB 11最高消費群組黑卡會員的銷售額則升近40%。兩個商場人流較同比升近五成，旅客銷售額亦增逾40%，丁財兩旺。
珠寶鐘錶及國際奢侈品牌升幅高達80%
不少顧客於情人節前後於K11 MUSEA選購心儀禮品送贈另一半，當中以珠寶鐘錶及國際奢侈品牌銷售額表現良好，較去年同期升幅高達80%；文化藝術精品類銷情亦造好，1至2月上半旬的銷售額較去年同期高逾40%。
以Z世代為主要客群的K11 Art Mall聯同渣打銀行及多個本地人氣品牌舉辦期間限定Pop-up及周末市集，提供各種特色賀年食品及禮盒，更首度與有「氣球界天花版」之稱的O! Balloon合作，吸引不少顧客打卡留念，場面十分熱鬧，亦帶動整體人流較去年同期升近五成。
為吸引更多年輕族群到訪，K11 Art Mall亦將於3月起引入更多深受Z世代喜愛兼具本地特色的食店，如提供全港獨家法式可頌夾心球的Arte by Padaria、由法國藍帶和前五星酒店餅師主理的招牌手工泡芙AW Patisserie、由藝人湯怡主理並主打巴斯克焦香芝士蛋糕的KAKAchevée等等。