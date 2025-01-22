KOKO HILLS第3期現樓後累沽62伙 再度開放維港景示範單位參觀(有相)｜藍田新盤

當中第7座25樓A室，天際特式單位，三房一套梗廚連工作間及儲物房和天台單位，實用面積為958方呎，室外面積合共971方呎，包括763方呎天台，39方呎露台，以及16方呎平台，單位客飯廳長6.1米，寬3.5米，單位廚房為梗廚，設窗戶，確保空氣流暢，採用3邊工作台面，客廳與睡房同向，均望維港景色。

會德豐地產旗下藍田「KOKO HILLS」發展項目第3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」再度開放特色示範單位予公眾參觀，分別為第7座天際特色戶，將以招標形式推售，以及第9座高層海景兩房梗廚單位連裝修及傢俬單位，實用面積分別為958方呎及529方呎。

另外，第9座18樓A室，屬連裝修及傢俬示範單位，實用面積529方呎，客飯廳採用祖母綠色主調傢俬，襯托屋內幾何圖形藝術品，牆身加上貝母裝置品作點綴，以呼應海洋主題。睡房前臨維港，並以湖水藍色為主調，與窗外維港景色相融，形成一角。

項目於去年第四季銷情理想，三期合共錄得49宗成交，當中大概七成為兩房梗廚及兩房開放式廚房單位；「KOKO ROSSO」及「KOKO MARE」由收樓起已售出62伙，套現超過5.56億元。值得一提，「KOKO ROSSO」第6及7座的內園池景和山景單位已全數沽清，而「KOKO MARE」第8及9座的向山景單位亦接近沽清。

項目亦有不少三房以上大單位售出，約佔兩成成交，而且買家大多數來自老牌屋苑，如太古城、黃埔花園等，買家目標升級至既有會所又有景觀，同時擁大面積單位的新樓盤。「KOKO HILLS」推出的三房單位面積介乎670至899方呎，故非常適合這類家庭客。買家來自金融銀行、醫療、教育、建築測量等行業，他們都一致認為項目位置便利，方便往返工作地點，同時四周環境優美。

至於租金回報，據市場最新資訊，項目兩房戶型租盤短缺，往往迅速被市場吸納。現時兩房戶型呎租約46元，租金回報達3.2厘，而兩房特色戶呎租更可達51元，租金回報約3厘。加上大部分租客為專業人士，包括年輕金融才俊，醫療界家庭客，內地專才等，均屬優質租客，故不少業主都購入本項目作投資收租用。