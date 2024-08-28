KOKO MARE及KOKO ROSSO部署日內推新價單 周末起開放現樓示範單位｜藍田新盤

發展商積極推售現樓新盤，由會德豐地產發展的藍田「KOKO MARE」及「KOKO ROSSO」已於7月落成入伙，正進行交樓程序，計劃最快日內公布新一批單位價單，而現樓示範單位將於本周末起開放予公眾參觀。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，「KOKO MARE」及「KOKO ROSSO」開售迄今累沽555伙，套現約44.9億元，平均成交呎價約19,014元；當中539伙已完成交易，餘下單位因買家仍等待銀行審批按揭等，相信陸續會完成交易，強調集團盡力協助買家。至於兩期單位以一房及兩房為主，屬市場追捧的戶型類別，目前有約200多伙待售，部署日內公布全新價單及銷售安排，而現樓示範單位將於本周末起開放予公眾參觀。

會所「CLUB KOKO」佔地逾7.2萬方呎

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，「KOKO HILLS」系列迄今累沽803伙，套現約77.5億元，平均成交呎價約20,168元。即將開放參觀的兩個現樓示範單位，分別為「KOKO MARE」第9座5樓D室，實用面積464方呎，兩房梗廚間隔，外望園林池景；另「KOKO ROSSO」第6座23樓F室，實用面積497方呎，兩房梗廚間隔，外望藍田一帶城市景及晒草灣遊樂場景。

余麗珠續指，佔地逾7.2萬方呎的會所「CLUB KOKO」由國際殿堂級室內設計公司打造，第三期會所特設宴會廳「Director’s Villa」，靈感來自北意大利著名釀酒區Piedmont，其連接戶外平台及私人泳池，適合舉辦池畔派對。項目園林面積逾4.1萬方呎，綠化空間佔整個項目面積逾兩成，特意打造長約510米的跑步徑「Runner’s Loop」、綠草瑜伽「Yoga on the Lawn」等綠化設施給住戶享受運動的舒爽之際，同時與大自然連繫。第三期更加添多項兒童戶外設施，包括約20米長的「滑梯極限」、「山丘彈床」、「小小車手徑」、「攀之迷宮」及「山嶺木屋」等，小朋友可以盡情放電。