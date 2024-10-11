KOKO MARE天際複式戶曝光！室外面積共971呎 飽覽雙海景｜多圖有片

會德豐地產旗下藍田「KOKO HILLS」發展項目第3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」最新開放2個現樓示範單位參觀，分別為第6座高層海景兩房開放式廚房單位連裝修及傢俬單位，以及第9座三房一套梗廚連工作間及雙平台天際特色戶。
設專梯直達天台 享油塘灣及維港景
「KOKO MARE」第9座26樓G單位，天際特式單位，三房一套梗廚連工作間及雙平台間隔，實用面積為1,078方呎，適合大家庭。室外面積合共971方呎，包括60方呎露台，171方呎平台以及740方呎天台，為第三期罕有三房以上戶型。
單位不設玄關，客飯廳長7.6米，寬4.1米，闊落實用，可容納一張8人圓餐桌，亦可擺放特長儲物櫃、98吋大電視及弧型大梳發後，空間仍卓卓有餘。單位廚房為梗廚，設窗戶，確保空氣流暢，採用L字形的工作台面，長邊達5米，提供更多料理空間。廚房配以雙鋅盤，附設的家電均為MIELE，齊備3個煤氣煮食爐、燒烤爐、焗爐、蒸爐連微波爐、雪櫃、咖啡機等。梗廚接連工作間，同時亦置洗手間。
客廳與睡房同向，均望油塘灣醉人景色，主人房連套廁，增加私隱度，空間十分寬敞，約144方呎，容納特大雙人大床，並且三邊落床，仍有足夠活動空間。主人套廁為明廁，與客廁一樣均設浴缸及浴室寶，保持通風。單位平台為171方呎，更靠近海邊，盡覽維港海景，設樓梯直達專屬天台；天台為740方呎，自成一角，飽覽油塘灣及維港景色，更可放置多人餐桌開辦派對。
⇊KOKO MARE示範單位｜第9座26樓G室 三房一套⇊
兩房連傢俬示位 貫徹北意主題
「KOKO ROSSO」第6座22樓B室，連裝修及傢俬示範單位，屬兩房開式廚房戶型，實用面積為468方呎。廳房同向，前臨維港，可欣賞維港璀璨煙花景致，客飯廳方正實用，方便擺放傢俬。單位的工作平台與露台合併，打造出更寬敞舒適的戶外空間，屬 KOKO HILLS 系列中第 3 期獨有設計。開放式廚房配合北意大利 Wine & Dine 主題，廚櫃加入古銅色金屬邊飾面，設計優雅時尚，廚電選用國際著名品牌 SIEMENS雪櫃、洗衣乾衣機、蒸焗爐等。
浴室為明廁，可增強採光及通風；浴室鏡櫃及枱面精心配上古銅色金屬裝飾，貫徹北意主題，突顯品味格調；浴室牆身及地板選用意大利進口抗菌瓷磚鋪砌，企缸則選用進口雲石，用料一絲不苟；衞浴用品採用美國品牌KOHLER及德國品牌hansgrohe，並貼心裝設Panasonic浴室寶，保持浴室乾爽舒適；單位配備日本大金空調，並加入抗病毒空氣過濾網，提升空氣質素，打造升級潔淨家；大門配備Samsung智能門鎖，設有指紋、手機App藍牙配對、密碼、門卡及鎖匙5種開鎖模式，住戶可按習慣喜好設定，輕鬆自如。
⇊KOKO ROSSO示範單位｜第6座22樓B室 兩房開式廚房⇊
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，適逢減息周期已展開，市場好消息連連，帶動樓市氣氛，而息口下調能大大減輕買家供樓負擔，對三類客戶而言最能受惠，包括自住／租轉買用家、投資客及來港定居專才。由減息以來，集團連日錄得成交，當中擁現樓優勢的KOKO HILLS 第三期，於收樓短短一個多月內，已售出26伙單位，套現超過2.23億元。