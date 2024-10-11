KOKO MARE天際複式戶曝光！室外面積共971呎 飽覽雙海景｜多圖有片

會德豐地產旗下藍田「KOKO HILLS」發展項目第3A期「KOKO ROSSO」及3B期「KOKO MARE」最新開放2個現樓示範單位參觀，分別為第6座高層海景兩房開放式廚房單位連裝修及傢俬單位，以及第9座三房一套梗廚連工作間及雙平台天際特色戶。

設專梯直達天台 享油塘灣及維港景

「KOKO MARE」第9座26樓G單位，天際特式單位，三房一套梗廚連工作間及雙平台間隔，實用面積為1,078方呎，適合大家庭。室外面積合共971方呎，包括60方呎露台，171方呎平台以及740方呎天台，為第三期罕有三房以上戶型。

單位不設玄關，客飯廳長7.6米，寬4.1米，闊落實用，可容納一張8人圓餐桌，亦可擺放特長儲物櫃、98吋大電視及弧型大梳發後，空間仍卓卓有餘。單位廚房為梗廚，設窗戶，確保空氣流暢，採用L字形的工作台面，長邊達5米，提供更多料理空間。廚房配以雙鋅盤，附設的家電均為MIELE，齊備3個煤氣煮食爐、燒烤爐、焗爐、蒸爐連微波爐、雪櫃、咖啡機等。梗廚接連工作間，同時亦置洗手間。

客廳與睡房同向，均望油塘灣醉人景色，主人房連套廁，增加私隱度，空間十分寬敞，約144方呎，容納特大雙人大床，並且三邊落床，仍有足夠活動空間。主人套廁為明廁，與客廁一樣均設浴缸及浴室寶，保持通風。單位平台為171方呎，更靠近海邊，盡覽維港海景，設樓梯直達專屬天台；天台為740方呎，自成一角，飽覽油塘灣及維港景色，更可放置多人餐桌開辦派對。